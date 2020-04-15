Habermetre, 14 Nisan 2020 yerli ve yabancı basındaki koronavirüs haberlerini analiz etti! Koronavirüs yabancı medyada ne şekilde yer aldı? Habermetre, 14 Nisan 2020 koronavirüs haberlerini analiz etti. Buna göre; koronavirüs haberlerinin yerli ve yabancı popüler yayıncılarda okunma sayısı kaç? Koronavirüs haberleri Twitter'da kaç kez paylaşıldı, ne kadar reklam gelirine ulaştı? Habermetre tüm soruları yanıtladı. İşte detaylar...

Coronavirüs'ün Türkiye'ye gelmesiyle birlikte medyadaki yeri de genişledi. Dünya basınının da tek gündemi haline gelen Covid-19 virüsünün neden olduğu koronavirüs salgını, Türk basınında ve yabancı medyada 14 Nisan Salı günü nasıl yer aldı? Koronavirüs hakkında kaç haber yapıldı, kaç sitede manşette kaldı?

KORONAVİRÜS HABERLERİ 98 MİLYON OKUNDU

Sayısız ölüme neden olan koronavirüs, Türkiye'de 65 bin 111 kişide tespit edildi ve bin 403 kişi hayatını kaybetti. 14 Nisan itibariyle koronavirüs haberlerinin Habermetre skoru 100 olarak belirlendi. Gelişme hakkında 67 bin 447 haber yayımlandı, bin 789 sitede manşette yer aldı ve toplamda 8.084 saat manşetteki yerini korudu, 10 bin 494 haberle anasayfada toplamda 32.348 saat kaldı.

Yapılan koronavirüs haberleri 98 milyon 308 bin 340 okunma elde ederken, 14 milyon 167 bin 86 dolar reklam değerine ulaştı ve 4 bin 403 defa Twiter'da paylaşıldı. En çok okunmaya sahip popüler yayıncı ise 14 Nisan günü 11 milyon 255 bin 210 oranla Sabah.com.tr olarak görünüyor.

Diğer yandan 14 Nisan Salı günü koronavirüs haberleri 08.00 itibariyle artışa geçmiş ve 12.00'de en fazla haber üretildiği zaman dilimi olmuş. Ardından haber sayısı azalmaya başlamış. Haber adedi oranına bakılarak ilk sırayı, yüzde 8 ile Sondakika.com, Msn.com ve Haberler.com paylaşıyor.

KORONAVİRÜS YABANCI BASINDA NE KADAR YER BULDU?

Yabancı kaynaklarda yer alan coronavirüs haberleri 100 Habermetre skoru elde etti. Konuyla ilgili 225 bin 832 haber yapıldı, 31 bin 163 haberle anasayfada toplam 157.157saat göründü.

Coronavirüs haberleri 665 milyon 303 bin 984 okunma kazanırken, 65 milyon 267 bin 739 dolar reklam değerine ulaştı. En çok Dailymail.co.uk yayıncı organı 209 milyon 726 bin 598 okunma sayısı yakaladı.

14 Nisan günü koronavirüs haberleri 14.00 itibariyle artışa geçmiş ve 17.00 en fazla haber üretildiği saat olmuştur. Haber adedi oranına bakılarak ilk sırada görünen yayıncılar, yüzde 9 ile Msn.com görünüyor.