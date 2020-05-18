Habermetre 11 Mayıs - 18 Mayıs arası Türkiye'nin en çok konuşulan konularını ve isimlerini açıkladı! Haftalık konuşulan gündemdeki isimler!
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Habermetre 11 Mayıs - 18 Mayıs arası Türkiye'nin en çok konuşulan konularını ve isimlerini açıkladı! Haftalık konuşulan gündemdeki isimler!

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre'nin haftalık en çok konuşulan isim ve gündem değerlendirme raporunda Ali Koç, Mesut Özil ve Sezen Aksu konuları 11 Mayıs - 18 Mayıs haftasının en çok konuşulan kişi konuları olarak gösterildi. Raporda, haber adedi ve haber detayı bilgilerine de yer verildi.

Habermetre 11 Mayıs - 18 Mayıs arası Türkiye'nin en çok konuşulan konularını ve isimlerini açıkladı! Haftalık konuşulan gündemdeki isimler!
18.05.2020 17:14 | Son Güncelleme: 18.05.2020 17:15

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, gündemin nabzını tutuyor. 11 Mayıs - 18 Mayıs arası en çok konuşulan konuları analiz eden Habermetre'nin yayınladığı rapora göre Ali Koç, Mesut Özil ve Sezen Aksu gündemin ana maddeleri oldu. İşte Habermetre'nin gündemin nabzını tutan raporu!

HABERMETRE GÜNDEMİN NABZINI TUTTU!

Habermetre, 11 Mayıs - 18 Mayıs arasını kapsayan gündem analiz raporunda gündemin üst sıralarında yer alan konuları belirledi. Gündemin ana konusu Ali Koç, Mesut Özil ve Sezen Aksu oldu. İşte gündemi belirleyen konular:

ALİ KOÇ

Ali Koç ana gündemden biri oldu. Okunma sayısı 9.642.476 rakamına ulaştı.

Habermetre 11 Mayıs - 18 Mayıs arası Türkiye'nin en çok konuşulan konularını ve isimlerini açıkladı! Haftalık konuşulan gündemdeki isimler!
ALİ KOÇ
Habermetre 11 Mayıs - 18 Mayıs arası Türkiye'nin en çok konuşulan konularını ve isimlerini açıkladı! Haftalık konuşulan gündemdeki isimler!
ALİ KOÇ

MESUT ÖZİL

Mesut Özil gündemden biri oldu. Okunma sayısı 2.570.011 rakamına ulaştı.

Habermetre 11 Mayıs - 18 Mayıs arası Türkiye'nin en çok konuşulan konularını ve isimlerini açıkladı! Haftalık konuşulan gündemdeki isimler!
MESUT ÖZİL
Habermetre 11 Mayıs - 18 Mayıs arası Türkiye'nin en çok konuşulan konularını ve isimlerini açıkladı! Haftalık konuşulan gündemdeki isimler!
MESUT ÖZİL

SEZEN AKSU

Sezen Aksu ana gündemden biri oldu. Okunma sayısı 1.076.464 rakamına ulaştı.

Habermetre 11 Mayıs - 18 Mayıs arası Türkiye'nin en çok konuşulan konularını ve isimlerini açıkladı! Haftalık konuşulan gündemdeki isimler!
SEZEN AKSU
Habermetre 11 Mayıs - 18 Mayıs arası Türkiye'nin en çok konuşulan konularını ve isimlerini açıkladı! Haftalık konuşulan gündemdeki isimler!
SEZEN AKSU
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