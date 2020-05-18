Habermetre, 11-18 Mayıs haftası Türkiye'nin en çok konuşulan konularını açıkladı! İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre'nin gündem değerlendirme raporunda koronavirüs, sokağa çıkma yasağı ve Yeşilköy Çok Amaçlı Acil Durum Hastanesi 11-18 Mayıs haftasının en çok konuşulan konuları olarak gösterildi. Raporda, haber adedi ve haber detayı bilgilerine de yer verildi.

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, gündemin nabzını tutuyor. 11-18 Mayıs arası en çok konuşulan konuları analiz eden Habermetre'nin yayınladığı rapora göre raporunda koronavirüs, sokağa çıkma yasağı ve Yeşilköy Çok Amaçlı Acil Durum Hastanesi gündemin ana maddeleri oldu. İşte Habermetre'nin gündemin nabzını tutan raporu!

HABERMETRE GÜNDEMİN NABZINI TUTTU!

Habermetre, 11-18 Mayıs arasını kapsayan gündem analiz raporunda gündemin üst sıralarında yer alan konuları belirledi. Gündemin ana konusu koronavirüs olurken sokağa çıkma yasağı ve Yeşilköy Çok Amaçlı Acil Durum Hastanesi konuları onu takip etti.

İşte gündemi belirleyen konular:

GÜNDEMİ BELİRLEYEN KONU KORONAVİRÜS OLDU!

Habermetre verilerine göre koronavirüs konusunda yaşanan gelişmeler 506.859.216 okunma sayısı ile gündemin 1. sırasında yer aldı.

Koronavirüs ile ilgili istatistik detayları ve popüler haberler:

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI GÜNDEMİN 2. SIRASINDA

Habermetre raporuna göre sokağa çıkma yasağı konusunda yaşanan gelişmeler 67.787.408 okunma sayısı ile gündemin 2. sırasında yer aldı.

Sokağa çıkma yasağı ile ilgili istatistik detayları ve popüler haberler:

YEŞİLKÖY ÇOK AMAÇLI ACİL DURUM HASTANESİ GÜNDEMİN 3. SIRASINDA

Habermetre raporuna göre Yeşilköy Çok Amaçlı Acil Durum Hastanesi konusunda yaşanan gelişmeler 230.819 okunma sayısı ile gündemin 3. sırasında yer aldı.

Yeşilköy Çok Amaçlı Acil Durum Hastanesi ile ilgili istatistik detayları ve popüler haberler: