Habermetre, 10 Haziran 2020 Çarşamba yerli ve yabancı basındaki koronavirüs haberlerini analiz etti!
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Habermetre, 10 Haziran 2020 Çarşamba yerli ve yabancı basındaki koronavirüs haberlerini analiz etti!

Koronavirüs yabancı medyada nasıl ve ne kadar yer buldu? Habermetre, 10 Haziran 2020 koronavirüs haberlerini inceledi. Buna göre; koronavirüs haberlerinin yerli ve yabancı popüler yayıncılarda okunma sayısı kaç? Koronavirüs haberleri Twitter'da kaç kez paylaşıldı, ne kadar reklam gelirine ulaştı? Habermetre tüm soruların yanıtını veriyor...

Habermetre, 10 Haziran 2020 Çarşamba yerli ve yabancı basındaki koronavirüs haberlerini analiz etti!
11.06.2020 11:56 | Son Güncelleme: 11.06.2020 12:03

Coronavirüs'ün Türkiye ve dünyayı etkisi altına almasıyla gelişmeler basında, medyadaki yerini korumayı sürdürüyor. Dünya basınının tek gündemi haline gelen Covid-19 virüsünün neden olduğu koronavirüs salgını, Türk basınında ve yabancı medyada 10 Haziran Çarşamba günü nasıl yer aldı? Koronavirüs hakkında kaç haber yapıldı, kaç sitede manşette kaldı?

YERLİ BASINDA KORONAVİRÜS HABERLERİ 90 MİLYON OKUNMAYA ULAŞTI

Sayısız ölüme neden olan koronavirüs salgını, Türkiye'de 173 bin 36 kişide tespit edildi ve 4 bin 746 kişi hayatını kaybetti. 10 Haziran itibariyle koronavirüs haberlerinin Habermetre skoru 100 olarak belirlendi. Gelişme hakkında 65 bin 507 haber yayımlandı, bin 703 sitede manşette yer aldı ve toplamda 8.195 saat manşetteki yerini korudu, 8 bin 471 haberle anasayfada toplamda 27.608 saat kaldı.

Habermetre, 10 Haziran 2020 Çarşamba yerli ve yabancı basındaki koronavirüs haberlerini analiz etti!

Koronavirüs haberleri 90 milyon 268 bin 112 okunma elde ederken, 5 milyon 14 milyon 97 bin 502 dolar reklam değerine ulaştı ve 4 bin 217 defa Twiter'da paylaşıldı. En çok okunmaya sahip popüler yayıncı ise 10 Haziran günü 8 milyon 501 bin 943 oranla Takvim.com.tr olarak görünüyor.

Habermetre, 10 Haziran 2020 Çarşamba yerli ve yabancı basındaki koronavirüs haberlerini analiz etti!

10 Haziran Çarşamba günü koronavirüs haberleri 06.00 itibariyle artışa geçmiş ve 10.00'da en fazla haber üretildiği zaman dilimi olmuş ve ardından oranlar azalmaya başlamış.

Habermetre, 10 Haziran 2020 Çarşamba yerli ve yabancı basındaki koronavirüs haberlerini analiz etti!
Saate göre haber adedi değişimi

Haber adedi oranına bakılarak ilk sırada görünen yayıncılar, yüzde 9 ile Sondakika.com ve Haberler.com görünüyor. Onları yüzde 7 ile Yeniakit.com takip ediyor.

Habermetre, 10 Haziran 2020 Çarşamba yerli ve yabancı basındaki koronavirüs haberlerini analiz etti!
Popüler yayıncılarda haber adedi yüzdesi
Habermetre, 10 Haziran 2020 Çarşamba yerli ve yabancı basındaki koronavirüs haberlerini analiz etti!
Habermetre, 10 Haziran 2020 Çarşamba yerli ve yabancı basındaki koronavirüs haberlerini analiz etti!

KORONAVİRÜS YABANCI BASINDA NE KADAR YER BULDU?

Yabancı kaynaklarda yer alan coronavirüs haberleri 100 Habermetre skoru elde etti. Konuyla ilgili 159 bin 165 haber yapıldı, 19 bin 931 haberle anasayfada, 108.943 saat göründü.

Habermetre, 10 Haziran 2020 Çarşamba yerli ve yabancı basındaki koronavirüs haberlerini analiz etti!

Coronavirüs haberleri 336 milyon 804 bin 333 okunma kazanırken, 27 milyon 281 bin 318 dolar reklam değerine ulaştı. En çok Dailymail.co.uk yayıncı organı 93 milyon 477 bin 966 okunma sayısı yakaladı.

Habermetre, 10 Haziran 2020 Çarşamba yerli ve yabancı basındaki koronavirüs haberlerini analiz etti!

10 Haziran günü koronavirüs haber sayısı 07.00'de artmaya başlamış ve 17.00'de en yüksek orana ulaşarak ardından düşüşe geçmiş görünüyor.

Habermetre, 10 Haziran 2020 Çarşamba yerli ve yabancı basındaki koronavirüs haberlerini analiz etti!
Saate göre haber adedi değişimi

Haber adedi oranına bakılarak ilk sırada görünen yayıncılar, yüzde 13 ile Msn.com, hemen adından ikinci sırada da yüzde 7 ile Yahoo görünüyor.

Habermetre, 10 Haziran 2020 Çarşamba yerli ve yabancı basındaki koronavirüs haberlerini analiz etti!
Popüler yayıncılarda haber adedi oranı
Habermetre, 10 Haziran 2020 Çarşamba yerli ve yabancı basındaki koronavirüs haberlerini analiz etti!
Habermetre, 10 Haziran 2020 Çarşamba yerli ve yabancı basındaki koronavirüs haberlerini analiz etti!
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