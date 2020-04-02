Habermetre, 1 Nisan 2020 yerli ve yabancı basındaki koronavirüs haberlerini analiz etti!
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Habermetre, 1 Nisan 2020 yerli ve yabancı basındaki koronavirüs haberlerini analiz etti!

Koronavirüs yabancı medyada ne şekilde yer aldı? Habermetre, 1 Nisan 2020 koronavirüs haberlerini analiz etti. Buna göre; koronavirüs haberlerinin yerli ve yabancı popüler yayıncılarda okunma sayısı kaç? Koronavirüs haberleri Twitter'da kaç kez paylaşıldı, ne kadar reklam gelirine ulaştı? Habermetre tüm soruları yanıtladı. İşte detaylar...

02.04.2020 10:11 | Son Güncelleme: 02.04.2020 10:11
Habermetre, 1 Nisan 2020 yerli ve yabancı basındaki koronavirüs haberlerini analiz etti!

Coronavirüs'ün Türkiye'ye gelmesiyle birlikte medyadaki yeri de genişledi. Dünya basınının da tek gündemi haline gelen Covid-19 virüsünün neden olduğu koronavirüs salgını, Türk basınında ve yabancı medyada 1 Nisan günü nasıl yer aldı? Koronavirüs hakkında kaç haber yapıldı, kaç sitede manşette kaldı?

KORONAVİRÜS, TÜRK BASININDA 128 MİLYON OKUNDU

Sayısız ölüme neden olan koronavirüs, Türkiye'de 15 bin 679 kişide tespit edildi ve 277 kişi hayatını kaybetti. 1 Nisan itibariyle koronavirüs haberlerinin Habermetre skoru 100 olarak belirlendi. Gelişme hakkında 81 bin 581 haber yayımlandı, bin 901 sitede manşette yer aldı ve toplamda 9 bin 57saat manşetteki yerini korudu, 12 bin 459 haberle anasayfada toplamda 39 bin 210 saat kaldı.

Habermetre, 1 Nisan 2020 yerli ve yabancı basındaki koronavirüs haberlerini analiz etti!

Yapılan koronavirüs haberleri 128 milyon 889 bin 708 okunma elde ederken, 18 milyon 928 bin 359 dolar reklam değerine ulaştı ve 5 bin 461 defa Twiter'da paylaşıldı. En çok okunmaya sahip popüler yayıncı ise 1 Nisan günü Habertürk.com olarak görünüyor.

Habermetre, 1 Nisan 2020 yerli ve yabancı basındaki koronavirüs haberlerini analiz etti!

Diğer yandan 1 Nisan günü koronavirüs haberleri 08.00 itibariyle artışa geçmiş ve 11.00'de en fazla haber üretildiği zaman dilimi olmuş. Haber adedi oranına bakılarak ilk sırada görünen yayıncılar, yüzde 11 ile Haberler.com ve Sondakika.com şeklinde görünüyor.

Habermetre, 1 Nisan 2020 yerli ve yabancı basındaki koronavirüs haberlerini analiz etti!
Habermetre, 1 Nisan 2020 yerli ve yabancı basındaki koronavirüs haberlerini analiz etti!
Habermetre, 1 Nisan 2020 yerli ve yabancı basındaki koronavirüs haberlerini analiz etti!
Okunma oranlarına göre en popüler haberler ve yayıncıları

KORONAVİRÜS YABANCI BASINDA NE KADAR YER BULDU?

Yabancı kaynaklarda yer alan coronavirüs haberleri 100 Habermetre skoru elde etti. Konuyla ilgili 262 bin 886 haber yapıldı, 28 bin 841 haberle anasayfada toplam 149.131 saat göründü.

Habermetre, 1 Nisan 2020 yerli ve yabancı basındaki koronavirüs haberlerini analiz etti!

Coronavirüs haberleri 745 milyon 355 bin 338 okunma kazanırken, 73 milyon 639 bin 958 dolar reklam değerine ulaştı. En çok Dailymail.co.uk yayıncı organı 209 milyon 229 bin 392 okunma sayısı yakaladı.

Habermetre, 1 Nisan 2020 yerli ve yabancı basındaki koronavirüs haberlerini analiz etti!
Habermetre, 1 Nisan 2020 yerli ve yabancı basındaki koronavirüs haberlerini analiz etti!

1 Nisan günü koronavirüs haberleri 12.00 itibariyle artışa geçmiş ve 19.00'da en fazla haber üretildiği saat olmuştur. Haber adedi oranına bakılarak ilk sırada görünen yayıncılar, yüzde 8 ile Yahoo ve Msn.com görünüyor.

Habermetre, 1 Nisan 2020 yerli ve yabancı basındaki koronavirüs haberlerini analiz etti!
Habermetre, 1 Nisan 2020 yerli ve yabancı basındaki koronavirüs haberlerini analiz etti!
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