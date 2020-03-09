Habermetre, 1-9 Mart'ta Türkiye'nin en çok konuşulan konularını açıkladı!
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Dünya Kadınlar Günü, Vladimir Putin, Koronavirüs, Güncel

Habermetre, 1-9 Mart'ta Türkiye'nin en çok konuşulan konularını açıkladı!

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre'nin gündem değerlendirme raporunda koronavirüs, mülteciler, İdlib, Recep Tayyip Erdoğan - Vladimir Putin görüşmesi ve 8 Mart Dünya Kadınlar Günü konuları, Mart ayının ilk haftasında en çok konuşulan konuları olarak gösterildi. Raporda, haber adedi ve haber detayı bilgilerine de yer verildi.

09.03.2020 16:48 | Son Güncelleme: 09.03.2020 16:52
Habermetre, 1-9 Mart'ta Türkiye'nin en çok konuşulan konularını açıkladı!

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, gündemin nabzını tutuyor. 1-9 Mart arası en çok konuşulan konuları analiz eden Habermetre'nin yayınladığı rapora göre koronavirüs, mülteciler, İdlib, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan - Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin görüşmesi ve 8 Mart Dünya Kadınlar Günü, gündemin ana maddeleri oldu. İşte Habermetre'nin gündemin nabzını tutan raporu!

GÜNDEMİ BELİRLEYEN KONU İDLİB OLDU!

Habermetre verilerine göre İdlib'de yaşanan gelişmeler 223.171.732 okunma sayısı ile gündemin 1. sırasında yer aldı.

İdlib konusunun en popüler haberleri Habermetre raporuna şu şekilde yansıdı:

DÜNYANIN KONUŞTUĞU KORONAVİRÜS TÜRKİYE'DE DE GÜNDEMDE

Habermetre raporuna göre koronavirüs salgınında yaşanan gelişmeler 184.358.472 okunma sayısı ile gündemin 2. sırasında yer aldı.

Koronavirüs konusunun en popüler haberleri Habermetre raporuna şu şekilde yansıdı:

MÜLTECİLER KONUSU 3. SIRADA YER ALDI

Habermetre'nin gündem analiz raporunda mülteciler konusunda yaşanan gelişmeler 89.812.15 okunma sayısı ile gündemin 3. sırasında yer aldı.

Mülteciler konusunun en popüler haberleri Habermetre raporuna şu şekilde yansıdı:

ERDOĞAN - PUTİN GÖRÜŞMESİ ANBEAN TAKİP EDİLDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan - Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin görüşmesi Habermetre'nin gündem analiz raporunda 70.821.52 okunma sayısı ile ülke gündeminin 4. sırasında gösterildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan - Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin görüşmesi konusunun en popüler haberleri Habermetre raporuna şu şekilde yansıdı:

8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ GÜNDEMİN ANA KONULARI ARASINA GİRDİ

Habermetre'nin gündem analiz raporunda 8 Mart Dünya Kadınlar Günü konusunda yaşanan gelişmeler 35.550.739 okunma sayısı ile gündemin 4. sırasında yer aldı.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü konusunun en popüler haberleri Habermetre raporuna şu şekilde yansıdı:

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Osman DEMİR
SEO Editörü

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