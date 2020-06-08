Habermetre, 1 – 8 Haziran haftası Türkiye'nin en çok konuşulan konularını açıkladı! İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre'nin gündem değerlendirme raporunda koronavirüs, Liselere Geçiş Sınavı ve Şampiyonlar Ligi Finali konuları 1 – 8 Haziran haftasının en çok konuşulan konuları olarak gösterildi. Raporda, haber adedi ve haber detayı bilgilerine de yer verildi.

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, gündemin nabzını tutuyor. 1 – 8 Haziran arası en çok konuşulan konuları analiz eden Habermetre'nin yayınladığı rapora göre koronavirüs, Liselere Geçiş Sınavı ve Şampiyonlar Ligi Finali konuları gündemin ana maddeleri oldu. İşte Habermetre'nin gündemin nabzını tutan raporu! HABERMETRE GÜNDEMİN NABZINI TUTTU! Habermetre, 1 – 8 Haziran arasını kapsayan gündem analiz raporunda gündemin üst sıralarında yer alan konuları belirledi. Gündemin ana konusu koronavirüs olurken, sokağa Liselere Geçiş Sınavı ve Şampiyonlar Ligi Finali konuları konusu ise 3. sırada yer aldı. İşte gündemi belirleyen konular: GÜNDEMİ BELİRLEYEN KONU KORONAVİRÜS OLDU! Habermetre verilerine göre koronavirüs konusunda yaşanan gelişmeler - okunma sayısı ile gündemin 1. sırasında yer aldı. Koronavirüs ile ilgili istatistik detayları ve popüler haberler: LİSELERE GEÇİŞ SINAVI İLACI GÜNDEMİN 2. SIRASINDA Habermetre raporuna göre Liselere Geçiş Sınavı konusunda yaşanan gelişmeler - okunma sayısı ile gündemin 2. sırasında yer aldı. Liselere Geçiş Sınavı ile ilgili istatistik detayları ve popüler haberler: ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİ KONUSU GÜNDEMİN 3. SIRASINDA Habermetre raporuna göre Şampiyonlar Ligi Finali konusunda yaşanan gelişmeler - okunma sayısı ile gündemin 3. sırasında yer aldı. Şampiyonlar Ligi Finali ile ilgili istatistik detayları ve popüler haberler: