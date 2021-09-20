Haberleşme ve enerji nakil kablolarını çalarken suç üstü yakalandı - Haberler
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Haberleşme ve enerji nakil kablolarını çalarken suç üstü yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Haberleşme ve enerji nakil kablolarını çalarken suç üstü yakalandı

Aydın'ın Söke ilçesinde haberleşme ve enerji nakil kablolarını çalarken suç üstü yakalanan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Aydın'ın Söke ilçesinde haber leşme ve enerji nakil kablolarını çalarken suç üstü yakalanan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Söke İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma (JASAT) Timlerince yapılan çalışmalar kapsamında, ilçede haber leşme ve enerji nakil kablosu hırsızlığı olayının şüphelisi bir şahıs suç üstü yakalandı. Yapılan kimlik kontrolünde şahsın T.İ. olduğu tespit edilerek gözaltına alındı. Çalışmalarını derinleştiren ekipler; üç haber leşme ve enerji nakil kablosu hırsızlığı, iki kamu kurum ve kuruluşundan hırsızlık olmak üzere toplamda 5 olay aydınlattı. Şüpheli şahıs jandarma karakolundaki gerekli işlemlerinin adından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan T.İ. tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN

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