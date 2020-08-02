Haberleşme altyapısına 3 ayda 3,5 milyar lira yatırım
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Haberleşme altyapısına 3 ayda 3,5 milyar lira yatırım

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 2020 yılı birinci çeyreğinde, haberleşme sektöründe yapılan yatırım tutarının yaklaşık 3,5 milyar lira olduğunu belirterek, "Geçtiğimiz yılın aynı döneminde işletmeciler tarafından yapılan yatırım tutarı 2,1 milyar lira olmuştu.

Haberleşme altyapısına 3 ayda 3,5 milyar lira yatırım
02.08.2020 15:24 | Son Güncelleme: 02.08.2020 15:28

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 2020 yılı birinci çeyreğinde, haberleşme sektöründe yapılan yatırım tutarının yaklaşık 3,5 milyar lira olduğunu belirterek, "Geçtiğimiz yılın aynı döneminde işletmeciler tarafından yapılan yatırım tutarı 2,1 milyar lira olmuştu. Bu yılın aynı döneminde ise geçtiğimiz yıla göre yatırım tutarında yüzde 66'nın üzerinde artış sağlandı" dedi.

Bakan Karaismailoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından hazırlanan 'Türkiye Elektronik Haberleşme Sektörü 2020 Yılı İlk Üç Aylık Pazar Verileri Raporu' ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Covid-19 salgınından tüm dünyanın önemli oranda etkilendiğini belirten Karaismailoğlu, haberleşme sektörünün ise bu dönemden güçlenerek, çıktığını kaydetti. Salgın döneminde, birçok işyerinin çalışmalarına ara vermesi, uzaktan çalışmaya geçilmesi ve okulların kapanması gibi nedenler ile insanların gününün büyük çoğunluğunu evlerinde geçirdiğine dikkat çeken Bakan Karaismailoğlu, "Bu durum hem geniş bant internet hem de ses hizmetlerine olan talebi artırdı. Kurum olarak sektör çalışanlarının sağlığının korunması, çalışma şartlarına ilişkin kısıtlamalar olsa dahi elektronik haberleşme ve posta hizmetlerinin kesintisiz bir biçimde aksamadan sürdürülebilmesi için gerekli tedbirleri alarak, sektör temsilcileri ile sürekli iletişim içinde olduk. Bunun sonuçlarını da aldık ve bu dönemde dünyada haberleşme altyapısı en iyi ülkeler arasında yer aldık" dedi.

'YATIRIMLAR GEÇEN YILIN AYNI DÖNEMİNE GÖRE YÜZDE 66 ARTTI'Karaismailoğlu, 2020 yılının ilk çeyreği sonunda elektronik haberleşme sektöründe faaliyet gösteren işletmeci sayısının 456, bu işletmecilere verilen yetkilendirme sayısının ise 823'ü bulduğunu kaydetti. 2020 yılı birinci çeyreğinde haberleşme sektöründe yapılan yatırım tutarının yaklaşık 3,5 milyar lira olduğunu belirten Bakan Karaismailoğlu, Türk Telekom ve mobil işletmecilerin toplam yatırım miktarının yaklaşık 2,6 milyar lira olduğunu, diğer işletmeciler tarafından aynı dönemde ise 878 milyon lira yatırım gerçekleştiğini ifade etti. Karaismailoğlu, "2019 yılı birinci çeyreğinde Türk Telekom ve mobil şebeke işletmecilerinin toplam yatırım miktarı yaklaşık 1,65 milyar lira, diğer işletmeciler tarafından yapılan yatırım ise yaklaşık 461,3 milyon lira olmuştu. Yani geçtiğimiz yıl işletmecilerin tamamı tarafından yapılan yatırım tutarı 2,1 milyar lira olmuştu. Bu yılın aynı döneminde ise geçtiğimiz yıla göre yatırım tutarında yüzde 66'nın üzerinde artış sağlandı. İşletmecilerin bu yatırımları özellikle fiber altyapıların yaygınlaştırılması, mobil ve sabit hizmetlerde çekirdek şebekeye yapılan yatırımlar, mobil hizmetlerde radyo şebekesine yapılan yatırımlar, afet ve acil durumlar ve pandemi nedeni ile artan trafiğe istinaden yapılan kapasite artırım yatırımlarından oluştu. Söz konusu teknolojilere yapılan yatırımların gerek doğrudan getirileri gerekse diğer sektörler üzerindeki verimlilik gibi dolaylı katkılarıyla tüm ekonomi üzerinde önemli etkileri olmakta" diye konuştu.'SEKTÖR GELİRLERİ 2,2 MİLYAR LİRA ARTTI'

Bakan Karaismailoğlu, 2020 yılı birinci 3 aylık dönemde haberleşme sektöründe faaliyet gösteren firmaların toplam gelirinin ise 17,6 milyar lirayı bulduğunu açıkladı. Bu kapsamda Türk Telekom ve mobil şebeke işletmecilerinin net satış gelirlerinin toplamının 13,3 milyar lirayı bulduğunu, diğer işletmecilerin aynı dönemdeki net satış gelirleri toplamının ise yaklaşık 4,3 milyar lira olduğunu belirten Bakan Karaismailoğlu, "Sektörde faaliyet gösteren işletmecilerimizin 2019 yılının ilk çeyreğinde net satış gelirleri ise yaklaşık 15,4 milyar liraydı. Yani geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre sektör gelirleri 2,2 milyar TL artmış durumda. Geçen yılın ilk üç aylık dönemde Türk Telekom ve mobil şebeke işletmecilerinin net satış gelirleri toplamı yaklaşık 11,7 milyar lira olarak gerçekleşmişti. Diğer işletmecilerin aynı dönemdeki net satış gelirleri toplamı ise yaklaşık 3,7 milyar lira olmuştu" ifadelerini kullandı.


Kaynak: DHA

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