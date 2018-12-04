Haberleri Tekerlekli Sandalyeyle Sundu

Malatya'dan yayın yapan bir televizyon kanalında ana haber spikeri, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla izleyenlerin karşısına tekerlekli sandalyeyle çıktı.

Kentte yayın yapan Vuslat TV'nin ana haber spikeri Gökçe Doğru, farkındalık yaratmak amacıyla haberleri tekerlekli sandalyede oturarak sundu.

Doğru, gazetecilere yaptığı açıklamada, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde engellilerin yaşamına dikkat çekmek istediğini belirterek "Engeller bedenlerde değil düşüncelerdir. Engelli bireylere aslında en büyük engeli biz sağlıklı bireyler oluşturabiliyoruz bazen. Ben de bugün böyle bir davranış sergileyerek engellileri daha net anlamaya ve anlatmaya çalıştım. Lütfen engel olmayalım. Haber merkezi olarak böyle bir farkındalık oluşturmak istedik." ifadelerini kullandı.