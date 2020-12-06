"Haberleri izlemiyorum" dedi, cezayı yedi
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"Haberleri izlemiyorum" dedi, cezayı yedi

06.12.2020 12:30 | Son Güncelleme: 06.12.2020 13:15

"Haberleri izlemiyorum" dedi, cezayı yedi Fatih'te sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle denetim yapan polis ekiplerinin durduğu kişi, kısıtlamadan haberinin olmadığını söyledi.

"Haberleri izlemiyorum" dedi, cezayı yedi

İSTANBUL - Fatih'te sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle denetim yapan polis ekiplerinin durduğu kişi, kısıtlamadan haberinin olmadığını söyledi.

Korona virüs ile mücadele kapsamında Türkiye genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle polis ekipleri denetimlerini sürdürüyor. Fatih Aksaray'da kurulan denetim noktasında görevli ekipler, vatandaşlara ve sürücülere Genel Bilgi Taraması yaparken, kısıtlamadan muaf olup olmadıklarına dair belge sordu. Kısıtlamadan muaf olan turistlerin, maskelerini düzgün bir şekilde takmadıkları gözlenirken, ekipler sık sık maske ve mesafe konusunda uyarılarda bulundu.

"Yasaklardan haberim yoktu"

Polis tarafından durdurulan ve yabancı uyruklu öğrenilen bir kişi, "Televizyon ve haberleri izlemiyorum. İnternette de gözüme çarpmadı. Yasaklardan haberim yoktu. Arkadaşım hasta, yanına gidiyorum" ifadelerini kullandı. Kimliği ve oturma izni olmayan kişi, ekiplerce karakola görüldü. Bunun yanı sıra kısıtlamayı ihlal ettiği gerekçesiyle hakkında 3 bin 150 TL para cezası kesildi.

"Ceza yedim"

Belçika'dan gelen ve seyahat izin belgesi olmadığı gerekçesiyle para cezası uygulanan Ahmet Uysal, "Yurtdışından geliyorum. Sokağa çıkma kısıtlamasından havalimanında haberim oldu. Havalimanında belge almam söylendi ama almadım. Edirne'ye gidiyorum şimdi ama ceza yedim. Şimdi telefondan izin almaya çalışıyorum" şeklinde konuştu.

'Haberleri izlemiyorum' dedi, cezayı yedi
'Haberleri izlemiyorum' dedi, cezayı yedi
'Haberleri izlemiyorum' dedi, cezayı yedi
'Haberleri izlemiyorum' dedi, cezayı yedi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEDENİ TOPALOĞLU

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