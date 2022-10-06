Zürih - PSV hangi kanalda, maçın yayını yok mu, neden yok? 6 Ekim 2022 Zürih - PSV UEFA maçı neden yayınlanmıyor?
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Bugünkü UEFA maçlarından bazılarının Türkiye'de yayını bulunmuyor. Bu maçlardan birisi de Zürih - PSV maçı oldu. Peki, Zürih - PSV hangi kanalda, maçın yayını yok mu, neden yok? 6 Ekim 2022 Zürih - PSV UEFA maçı neden yayınlanmıyor? İşte detaylar...
Zürih - PSV maçı hangi kanalda?Zürih - PSV maçı maçının yayını yok mu, neden yok? 6 Ekim 2022 Zürih - PSV UEFA maçı neden yayınlanmıyor?
Zürih - PSV maçı bugün 6 Ekim 2022 Perşembe günü saat 19:45 'da başlayacak.
Zürih - PSV maçının Türkiye televizyonlarından yayını bulunmamaktadır.
Maç, St. Gallen'da, Kybunpark Stadyumu'nda oynanacak.