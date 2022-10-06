Zürih - PSV hangi kanalda, maçın yayını yok mu, neden yok? 6 Ekim 2022 Zürih - PSV UEFA maçı neden yayınlanmıyor?

Bugünkü UEFA maçlarından bazılarının Türkiye'de yayını bulunmuyor. Bu maçlardan birisi de Zürih - PSV maçı oldu. Peki, Zürih - PSV hangi kanalda, maçın yayını yok mu, neden yok? 6 Ekim 2022 Zürih - PSV UEFA maçı neden yayınlanmıyor? İşte detaylar...