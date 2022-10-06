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Zürih - PSV hangi kanalda, maçın yayını yok mu, neden yok? 6 Ekim 2022 Zürih - PSV UEFA maçı neden yayınlanmıyor?

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Zürih - PSV hangi kanalda, maçın yayını yok mu, neden yok? 6 Ekim 2022 Zürih - PSV UEFA maçı neden yayınlanmıyor?

Bugünkü UEFA maçlarından bazılarının Türkiye'de yayını bulunmuyor. Bu maçlardan birisi de Zürih - PSV maçı oldu. Peki, Zürih - PSV hangi kanalda, maçın yayını yok mu, neden yok? 6 Ekim 2022 Zürih - PSV UEFA maçı neden yayınlanmıyor? İşte detaylar...

Zürih - PSV maçı hangi kanalda?Zürih - PSV maçı maçının yayını yok mu, neden yok? 6 Ekim 2022 Zürih - PSV UEFA maçı neden yayınlanmıyor?

Zürih - PSV maçı bugün 6 Ekim 2022 Perşembe günü saat 19:45 'da başlayacak.

Zürih - PSV maçının Türkiye televizyonlarından yayını bulunmamaktadır.

Maç, St. Gallen'da, Kybunpark Stadyumu'nda oynanacak.

Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

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