Zürih - Bodo Glimt maçı hangi kanalda, saat kaçta, yayını yok mu, neden yok? 27 Ekim Zürih - Bodo Glimt maçının TV'de yayını yok mu?
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Bugün 27 Ekim Perşembe UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi bazı maçları oynanacak. Maçların çoğu Exxen TV 'de yayınlansa da bazılarının ise TV'de yayını bulunmuyor. Peki, Zürih - Bodo Glimt maçı hangi kanalda, yayını yok mu, neden yok? 27 Ekim Zürih - Bodo Glimt maçının TV'de yayını yok mu? İşte detaylar...
UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi maçları bugün tüm hızıyla devam edecek. Maçlar başlamadan önce bazı maçların saat kaçta ve hangi kanalda yayınlandıkları merak edildi. Peki, Zürih - Bodo Glimt maçı hangi kanalda? Zürih - Bodo Glimt maçının yayını neden yok?
Zürih - Bodo Glimt maçı 27 Ekim Perşembe yani bu akşam saat 19:45 'de başlayacak.
Zürih - Bodo Glimt maçının Türkiye televizyonlarından yayını bulunmamaktadır. Maçın yayını olmayacak.
Maç, St. Gallen'da, Kybunpark Stadyumu'nda oynanacak.