UEFA Avrupa Ligi grup maçları büyük çekişmeye sahne oldu. Dünyanın bir çok liginden katılan takımların Avrupa Ligi şampiyonluğu yolunda kıran kırana mücadelesi tüm hızıyla devam ediyor. UEFA Avrupa Ligi A grubu maçında Zürich - Arsenal karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı 2-1 sonuçla Arsenal kazandı. Futbolseverler tarafından yoğun ilgi gören maçın özeti ve önemli anları araştırılmaya başlandı. İşte Zürich - Arsenal maç özeti! Zürich - Arsenal maç özeti izle (VİDEO)

ZÜRİCH - ARSENAL MAÇ ÖZETİ İZLE (VİDEO)

MAÇIN GENİŞ ÖZETİ! (BeİN Sayfa Yönlendirme)

Maç hakkındaki detaylar kopya