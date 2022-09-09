Zürich - Arsenal maç özeti! Zürich - Arsenal maç özeti izle (VİDEO)
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UEFA Avrupa Ligi A grubu maçındaZürich - Arsenal karşı karşıya geldi. Büyük çekişmeye sahne olan mücadele 2-1'lik Arsenal'in galibiyeti ile sonuçlandı. Mücadelenin ardından futbolseverler maç özetini araştırmaya başladı. İşte Zürich - Arsenal maç özeti! Zürich - Arsenal maç özeti izle (VİDEO)
UEFA Avrupa Ligi grup maçları büyük çekişmeye sahne oldu. Dünyanın bir çok liginden katılan takımların Avrupa Ligi şampiyonluğu yolunda kıran kırana mücadelesi tüm hızıyla devam ediyor. UEFA Avrupa Ligi A grubu maçında Zürich - Arsenal karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı 2-1 sonuçla Arsenal kazandı. Futbolseverler tarafından yoğun ilgi gören maçın özeti ve önemli anları araştırılmaya başlandı. İşte Zürich - Arsenal maç özeti! Zürich - Arsenal maç özeti izle (VİDEO)
ZÜRİCH - ARSENAL MAÇ ÖZETİ İZLE (VİDEO)
MAÇIN GENİŞ ÖZETİ! (BeİN Sayfa Yönlendirme)
Maç hakkındaki detaylar kopya