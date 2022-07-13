1996 yılında Paris'te merkezi bulunan UNESCO (Birleşmiş Milletlerin Eğitim Kültür Bilim Kurulu) tarafından büyükelçilik verilen sanatçı Livaneli, 1978 yılında yaptığı "Nazım Türküsü" adlı albümde Nâzım Hikmet'in şiirlerinden bestelediği şarkıları bir araya getirdi. Peki, Zülfü Livaneli kimdir? Zülfü Livaneli kaç yaşında, nereli? Zülfü Livaneli kitapları neler? Zülfü Livaneli hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

ZÜLFÜ LİVANELİ KİMDİR?

Ömer Zülfü Livaneli (d. 20 Haziran 1946, Ilgın, Konya), Türk müzisyen, senarist, politikacı, yazar ve film yönetmenidir.

ABD Fairfax Konservatuvarı'nı bitirmiştir. Zülfü Livaneli bağlama çalmayı teyzesi Nazmiye (Türeli) Yücel'in eşi olan eniştesi Turhan Yücel'den, Ilgın'da yaşadığı yıllarda ve yaz tatillerinde öğrendiğinde, eniştesi Turhan Bey'in kendisine hayatını değiştirecek bir sermayeyi hediye ettiğinden haberi yoktu.

Zülfü Livaneli, müziği ile birçok ulusal ve uluslararası ödül aldı ve eserleri Joan Baez, Maria Farantouri, Maria del Mar Bonet, Leman Sam, Sezen Aksu, Gülden Karaböcek gibi yerli ve yabancı sanatçılar tarafından yorumlandı. Kültür, sanat ve politika alanında Türkiye'nin önemli isimlerinden birisi olan sanatçı, sanat yaşamı boyunca 300'e yakın besteye ve 30 film müziğine imzasını attı.

Türkiye'den ansızın ayrılarak İsveç'e sürgün yıllarında muhtelif işlerde çalışan Livaneli'nin en büyük arzusu bir gün Türkan Şoray ile tanışabilmek ve o zaman Türkiye'de suçlanan kişilerin uğrak yeri hâline gelen İsveç'te bulunan ünlü yazar, gazeteci veya şairlerle karşılaşabilmekti.

Bugüne kadar dört uzun metrajlı film yönetti: "Yer Demir Gök Bakır", "Sis", "Şahmaran" ve "Veda". Valencia Film Festivali'nde "Altın Palmiye" ve 1989'da Montpelier Film Festivali'nde "Altın Antigone" ödüllerine layık görüldü. "Sis", "En İyi Avrupa Film Ödülü"ne aday gösterildi. Sanatçının filmleri Türkiye, ABD, Fransa, Almanya, İsviçre ve Japonya'da gösterime girdi ve BBC, WDR, İspanya, Kanada ve Japon televizyonları gibi birçok televizyon şirketine satıldı.

Ekim 1986'da Cengiz Aytmatov'un daveti üzerine Federico Major, Yaşar Kemal, Arthur Miller ve diğer ünlü sanatçı ve düşünürlerin katıldığı Kırgızistan ve daha sonra Wengen, Granada ve Mexico City'de toplanan Issyk-Kul Forumu'nda yer aldı.

Livaneli; Elia Kazan, Jack Lang, Vanessa Redgrave, Arthur Miller, Mikis Theodorakis gibi ünlü kişilerle birlikte dünya kültürünün ilerlemesi ve dünya sanatlarının gelişmesine katkıda bulunmak üzere çalışmalarda bulundu.

1996 yılında Paris'te merkezi bulunan UNESCO (Birleşmiş Milletlerin Eğitim Kültür Bilim Kurulu) tarafından büyükelçilik verilen sanatçı Livaneli, 1978 yılında yaptığı "Nazım Türküsü" adlı albümde Nâzım Hikmet'in şiirlerinden bestelediği şarkıları bir araya getirdi.

"Arafat'ta Bir Çocuk", "Geçmişten Geleceğe Türküler", "Sis", "Orta Zekalılar Cenneti", "Diktatör ile Palyaço", "Sosyalizm Öldü mü", "Engereğin Gözündeki Kamaşma", "Bir Kedi, Bir Adam, Bir Ölüm", "Mutluluk", "Leyla'nın Evi", "Sevdalım Hayat", "Son Ada", "Sanat Uzun, Hayat Kısa", "Serenad" ve Kardeşimin Hikâyesi kitaplarının yazarı olan Livaneli, uluslararası kültür çevrelerinde tanınmakta ve saygı görmektedir.

19 Mayıs 1997 tarihinde, Ankara Hipodrom meydanında verdiği konsere 500.000 kişinin katılmasıyla Türkiye'nin en büyük konserini gerçekleştirme unvanını kazanmıştır.

KİŞİSEL HAYATI

1964'te Ülker Tunçay'la evlendi. 1966'da Aylin isimli bir çocuğu oldu.[1][2] Kızı Aylin Livaneli eğitimi ve yaptığı pek çok işten sonra müzik ile ilgilenmiş ve beş albüm çıkarmıştır. Müziğe ara veren Aylin Livaneli şu an yurt dışında ekonomi üzerine eğitim almaktadır. Yayımlanmış 3 kitabı bulunmaktadır. Livaneli vejetaryen`dir.

KİTAPLARI

Balıkçı ve Oğlu (2021)

Gökyüzü Herkesindir (2020)

Şapka (2019)

Rüzgârlar Hep Gençtir (2019)

Gölgeler (2018)

Elia ile Yolculuk (2017)

Huzursuzluk (2017)

Konstantiniyye Oteli (2015)

Kardeşimin Hikâyesi (2013)

Edebiyat Mutluluktur (2012)

Harem (2012)

Serenad (2011)

Sanat Uzun Hayat Kısa (2010)

Son Ada (2008)

Sevdalım Hayat

Leyla'nın Evi

Gorbaçov'la Devrim Üstüne Konuşmalar

Mutluluk (2002)

Bir Kedi, Bir Adam, Bir Ölüm

Livaneli Besteleri

Engereğin Gözü

Sosyalizm Öldü Mü?

Diktatör ile Palyaço

Türkiye Orta Zekalılar Cenneti

Sis

Dünya Değişirken

Geçmişten Geleceğe Türküler

Arafat'ta Bir Çocuk

Kaplanın Sırtında

Diskografi

Chants Révolutionnaires Turcs - 1973

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz - 1975

Merhaba - 1977

Nazım Türküsü - 1978

The Bus (OST) - 1978

Alamanya Beyleri - 1979

Atlının Türküsü - 1979

Günlerimiz – 1980

İnce Memet Türküsü – 1980

Maria Farandouri Livaneli Söylüyor – 1982

Yol (Soundtrack) – 1983

Eine Auswahl – 1983

Ada – 1983

İstanbul Konseri (Concert) – 1984

Güneş Topla Benim İçin – 1985

Livaneli / 10 Yılın Ezgisi – 1986

Zor Yıllar – 1986

Hoşgeldin Bebek – 1986

Gökyüzü Herkesindir – 1987

Soundtracks – 1988

Crossroads (New Age) – 1990

Saat 4 Yoksun – 1993

Neylersin – 1995

Yangın Yeri – 1996

Janus (Symphonic Poems) – 1996

Livaneli & Theodorakis : Together – 1997

Efsane Konserler – 1997

Nefesim Nefesine – 1998

New Age Rhapsody, London Symphony Orchestra Plays Livaneli – 1999

Unutulmayanlar – 1999

İlk Türküler – 2001

Hayata Dair – 2005

Veda Film Müzikleri – 2010

Gökkuşağı Gönder Bana – 2013

Livaneli 50. Yıl "Bir Kuşaktan Bir Kuşağa" – 2016