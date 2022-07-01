Zülfü Demirbağ kimdir? Zülfü Demirbağ kaç yaşında, nereli? Zülfü Demirbağ hayatı ve biyografisi!
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Siyaset gündemine dair yorumları ile dikkatleri çeken Zülfü Demirbağ izleyicilerin merak konusu oldu. Peki, Zülfü Demirbağ kaç yaşında, nereli? Zülfü Demirbağ hayatı ve biyografisi! Zülfü Demirbağ kimdir?
Çarpıcı yorumları ve tespitleri ile katıldığı programlarda dikkatleri çeken Zülfü Demirbağ hakkında araştırmalar yapılıyor. Zülfü Demirbağ kimdir? Zülfü Demirbağ kaç yaşında, nereli? Zülfü Demirbağ hayatı ve biyografisi!
ZÜLFÜ DEMİRBAĞ KİMDİR?
Zülfü DEMİRBAĞ
Elâzığ / Palu - 1956, Arslan Nedim, Vacide.
İnşaat Mühendisi; Fırat Üniversitesi Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi İnşaat Mühendisliği Bölümünü bitirdi.
Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ve Karayolları Genel Müdürlüğü bünyesinde çalıştı. Doğuş İnşaat Samsun Derbent Barajı Mühendisi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım Onarım Müdürü ve Belediye Başkanlık Danışmanı olarak görev yaptı. Elâzığ İlim ve Hayra Hizmet Vakfı Genel Başkanlığı görevini yürüttü.
22 , 24 ve 27. Dönemde Elâzığ Milletvekili seçildi.
Orta düzeyde Arapça ve İngilizce bilen Demirbağ, evli ve 4 çocuk babasıdır.