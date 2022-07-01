Çarpıcı yorumları ve tespitleri ile katıldığı programlarda dikkatleri çeken Zülfü Demirbağ hakkında araştırmalar yapılıyor. Zülfü Demirbağ kimdir? Zülfü Demirbağ kaç yaşında, nereli? Zülfü Demirbağ hayatı ve biyografisi!

ZÜLFÜ DEMİRBAĞ KİMDİR?