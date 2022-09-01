Zülfikar ne demek? Zülfikar anlamı ne?

Günlük hayatta sıkça duyulan ve anlamı merak edilen Zülfikar kelimesinin ne demek olduğu araştırılıyor. Peki, Zülfikar anlamı ne? Zülfikar ne demek?

Kelime anlamı olarak, "sahip" anlamındaki "zû" ile "omurga,boğum" anlamına gelen "fekar" kelimelerinden oluşan zülfekar, Türkçeye zülfikar şeklinde geçmiştir. Bedir Muharebesi sonrasında, yedi karış uzunluğunda ve bir karış kalınlığında olan kılıç savaş ganimeti olarak İslâm peygamberi Muhammed' e geçmiş ve kendisi kılıcı Ali' ye verene kadar kullanmıştır. Merzûk es-Sakil adında bir usta tarafından yapıldığı rivayet edilen kılıç, genel kabule göre Bedir'de öldürülen Âs b. Münebbih'e aittir. Kılıcın Ali' ye ne zaman verildiği kesin olarak bilinmemekle birlikte genel olarak Uhud Muharebesi'nde verildiği kabul edilmektedir.