Züleyha Ortak kimdir? Züleyha Ortak kaç yaşında, nereli? Züleyha Ortak şarkıları neler?

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ZÜLEYHA ORTAK KİMDİR?

Züleyha Ortak, 1987 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Ağustos 2015'ten Ocak 2016'ya kadar TRT 1'de yayınlanan İyi Fikir programının sunuculuğunu yapmıştır. Konservatuar eğitimi sırasında Zülfü Livaneli'nin asistanlığını yapmıştır. Şimdiler de TRT Müzik kanalında Züleyha ile Sınırsız Ezgiler programını sunmaktadır.