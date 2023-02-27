Züleyha Ortak kimdir? Züleyha Ortak kaç yaşında, nereli? Züleyha Ortak hayatı ve biyografisi!
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Adını sıklıkla duyduğumuz isimlerden biri olan Züleyha Ortak hakkında merak edilenler var. Son zamanlarda gündemde olan isimler arasında yer alan Züleyha Ortak'ın kim olduğu ve hayatı merak ediliyor. Peki, Züleyha Ortak kimdir? Züleyha Ortak kaç yaşında, nereli? Züleyha Ortak hayatı ve biyografisi!
Gündemde yer alan isimlerden biri olan Züleyha Ortak hakkında detaylar merak ediliyor. Vatandaşlar adıyla sıklıkla karşılaştığı isim olan Züleyha Ortak'ın hayatını araştırıyor. Peki, Züleyha Ortak kimdir? Züleyha Ortak kaç yaşında, nereli? Züleyha Ortak hayatı ve biyografisi! Detaylar haberimizde.
ZÜLEYHA ORTAK KİMDİR?
1987 yılında İstanbul'da doğmuştur. 2015 ile Ocak 2016 tarihleri arasında TRT 1'de ekrana gelen İyi Fikir programında sunuculuk yaptı. Marmara Üniversitesi Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı bölümünü okudu.