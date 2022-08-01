Züleyha Ortak kimdir? Züleyha Ortak hayatı ve biyografisi! Züleyha Ortak kaç yaşında, nereli? - Haberler

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Züleyha Ortak kimdir? Züleyha Ortak hayatı ve biyografisi! Züleyha Ortak kaç yaşında, nereli?

Züleyha Ortak kimdir? Züleyha Ortak hayatı ve biyografisi! Züleyha Ortak kaç yaşında, nereli?

Sosyal medya paylaşımları ve açıklamaları ile magazin gündeminden düşmeyen Züleyha Ortak, vatandaşların merak konusu oldu. İşte Züleyha Ortak hakkında merak edilenler. Züleyha Ortak hayatı ve biyografisi. Züleyha Ortak kimdir?

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Magazin gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken Züleyha Ortak merak konusu oldu. İşte Züleyha Ortak hakkında merak edilen Züleyha Ortak kimdir, Züleyha Ortak hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…

ZÜLEYHA ORTAK KİMDİR?

Züleyha Ortak ses sanatçısı, program sunucusu.

Ağustos 2015'ten Ocak 2016'ya kadar TRT 1'de yayınlanan İyi Fikir programının sunuculuğunu yapmıştır.

Albümleri

Etnik Dillerde Livaneli Şarkıları - (Seyhan Müzik - 2010)

Benden - (Z Ses Görüntü - 2012)

Osman Demir
Osman Demir
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

Züleyha Ortak Gündem Haberler

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