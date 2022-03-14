Züleyha Ortak kimdir? TV8 2. Sayfa konuğu Züleyha Ortak kaç yaşında, nereli?

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ZÜLEYHA ORTAK KİMDİR?

Züeyha Ortak, 1987'de İstanbul'da dünyaya geldi. Ses sanatçısı, program sunucusu olan Ortak,Ağustos 2015'ten Ocak 2016'ya kadar TRT 1'de yayınlanan İyi Fikir programının sunuculuğunu yapmıştır. Kariyerine bir halk müziği solisti olarak başlamış olsa da bundan çok önce Marmara Üniversitesi Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı bölümünde okumuştur. Bu esnada, bir yandan hem yarı zamanlı konservatuarda müzik eğitimi almış hem de ilk ustası Zülfü Livaneli'nin yanında asistanlık yapmaya başlamıştır.

Albümleri

Etnik Dillerde Livaneli Şarkıları - (Seyhan Müzik - 2010)[3]

Benden - (Z Ses Görüntü - 2012)

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