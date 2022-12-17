Züleyha kimdir, gerçek adı ne? Şarkılar Bizi Söyler konuğu Züleyha Ortak kaç yaşında, nereli, şarkıları neler, mesleği ne? Hayatı ve biyografisi!

Şarkılar Bizi Söyler programı konuklarından birisi olan Züleyha'nın kariyeri ve biyografisi merak edilmektedir. Züleyha'nın gerçek adı nedir? Züleyha kimdir, kaç yaşında, doğum tarihi kaç, aslen nereli? Züleyha'nın şarkıları nelerdir? Züleyha'nın albümleri neler? İşte detaylar...

Vatandaşlar tarafından merak edilen isimler arasında Züleyha geliyor. Züleyha'nın gerçek ismi nedir merak ediliyor. Peki, Züleyha kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Züleyha evli mi, eşi kimdir? Züleyha'nın çocuğu var mı? Züleyha'nın tüm şarkıları nelerdir? Züleyha'nın hayatı, kariyeri ve biyografisi ile ilgili bilgiler sizlerle...

ZÜLEYHA GERÇEK İSMİ NE?

Züleyha'nın gerçek adı "Züleyha Ortak" 'dır.

ZÜLEYHA ORTAK KİMDİR?

Züleyha Ortak 1987 İstanbul doğumludur. T.C. Kültür Bakanlığı Ses Sanatçısı olan Züleyha Ortak her Pazartesi saat 21:45'te Züleyha ile Sınırsız Ezgiler programını yapmaktadır.

Sosyal medya hesaplarını da aktif olarak kullanan Züleyha Ortak'ın İnstagram'da 650 bin takipçisi bulunurken Twitter'da ise 12 bin takipçisi bulunmaktadır. Şarkıcı ve TV programcısı olan Züleyha Ortak TRT 1 ve Habertürk kanallarında program yapmıştır.

Züleyha Ortak, 17 Aralık 2022 Cumartesi günü Şarkılar Bizi Söyler programına konuk olmuştur.

Züleyha Ortak albümleri: