Adını sıklıkla duyduğumuz isimlerden biri olan Züleyha Gülüm hakkında merak edilenler var. Son zamanlarda gündemde olan isimler arasında yer alan Züleyha Gülüm'ün kim olduğu ve hayatı merak ediliyor. Peki, Züleyha Gülüm kimdir, hangi partiden? Züleyha Gülüm kaç yaşında, nereli? Züleyha Gülüm hayatı ve biyografisi!

Gündemde yer alan isimlerden biri olan Züleyha Gülüm hakkında detaylar merak ediliyor. Vatandaşlar adıyla sıklıkla karşılaştığı isim olan Züleyha Gülüm'ün hayatını araştırıyor. Peki, Züleyha Gülüm kimdir, hangi partiden? Züleyha Gülüm kaç yaşında, nereli? Züleyha Gülüm hayatı ve biyografisi! Detaylar haberimizde.

ZÜLEYHA GÜLÜM KİMDİR?

Avukat; İlkokul, ortaokul ve liseyi İstanbul'da okudu. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. Sosyalist Feminist Kolektif ile Özgürlükçü Hukukçular Platformu Kadın Komisyonu üyesi olarak kadın özgürlük mücadelesinde yer aldı. Aynı zamanda kadın dernekleri ve kadın kooperatif çalışmalarında aktif rol aldı.

1999 yılından 27. Dönem Milletvekili seçildiği 2018 yılına kadar İstanbul'da serbest avukatlık yapan Gülüm, Feminist mücadele içinde yer almaya devam etmektedir.