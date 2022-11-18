Zülbiye tarifi! Masterchef Zülbiye nedir, nasıl yapılır? Zülbiye nasıl bir yemek? Zülbiye için gerekli malzemeler! Zülbiye hangi yöreye ait bir yemek?

Masterchef 17 Kasım yarışmasında şefler tarafından Zülbiye yapılması istendi. Peki Masterchef Zülbiye nasıl yapılır? Zülbiye için gerekli malzemeler nelerdir? Zülbiye yemek tarifi! Zülbiye nasıl yapılır? Zülbiye hangi yöreye aittir? Zülbiye yemek tarifi haberimizde...

Masterchef'te bugün birbirinden güzel yemekler yapıldı. Seyircilerin en merak ettiği konu Zülbiye tarifi oldu. Peki en güzel Zülbiye yemek tarifi nasıldır? Zülbiye yemeği nasıl yapılır? Zülbiyeiçin gerekli malzemeler nelerdir? Zülbiye nasıl yapılır? Zülbiye için gerekenler neler?

ZÜLBİYE NEDİR?

Zulbiye veya Zülbiye bir çeşit şerbetli tatlıdır. Güney ve Batı Asya, Afrika ve Mauritius'ta popüler bir tatlıdır. Jalebi, jilapi, jilebi , jilipi , zulbia , jerry , mushabak , z'labia olarak farklı isimlerle adlandırılır.

İzmir Bergama Zulbiye Tatlısı

İzmir Bergama Zulbiye Tatlısı 23.03.2021 tarihinde Türk Patent ve Marka Kurumuna tescillenmesi ve coğrafi işaret alması için başvuru yapılmıştır. İzmir'in Bergama ilçesinde sadece ramazan aylarında satışa sunulur.

ZÜLBİYE İÇİN GEREKLİ MALZEMELER NELERDİR?

1 kg Arpacık Soğan

1 kg Haşlanmış Kuzu Eti veya Tavuk Eti

1 Çorba Kaşığı Domates Salçası

1 Tatlı Kaşığı Biber Salçası

1 Çorba Kaşığı Tereyağı

Karabiber

Tuz

Yeterli Miktarda Su

ZÜLBİYE NASIL YAPILIR?

Arpacık soğanlar, soyulduktan sonra, bütün halde tencerenin içine konulur ve üzerine bir parmak geçecek kadar su dökülerek kaynatılır. Ayrı bir kap içinde kuzu eti haşlanır. Haşlanmış soğanın suyu süzülmeden haşlanmış kuzu eti eklenerek karıştırılır. Bir kaşık tereyağında biber ve domates salçası kavrularak karışıma dökülür. 10 dakika kadar tencerede kaynadıktan sonra ocaktan alınarak dinlenmeye bırakılır. Dinlendirilen yemeğin üzerine karabiber ekilerek servis yapılır.

ZÜLBİYE HANGİ YÖREYE AİT?

Zülbiye, Konya, Isparta ve çevresine ait olan bir yemektir.