Zühtü Arslan kimdir, kaç yaşında? Zühtü Arslan hayatı ve biyografi! Zühtü Arslan ne iş yapıyor?

Türkiye Cumhuriyeti Anayasa Mahkemesi Başkanı. Eski Polis Akademisi Başkanı ve Güvenlik Bilimleri Fakültesi öğretim üyesidir. Hayatı merak edilen Zühtü Arslan araştırılıyor. Peki, Zühtü Arslan kimdir, kaç yaşında? Zühtü Arslan hayatı ve biyografi nedir? Zühtü Arslan ne iş yapıyor?

İnsan hakları, anayasa hukuku, hukuk-siyaset ilişkisi ve siyaset felsefesi gibi alanlarda çeşitli ulusal ve uluslararası akademik dergilerde makaleleri yayımlanan Arslan'ın ayrıca Anayasa Teorisi başlıklı bir kitabı bulunmaktadır. Peki, Zühtü Arslan kimdir, kaç yaşında? Zühtü Arslan hayatı ve biyografi nedir? Zühtü Arslan ne iş yapıyor? İşte detaylar haberimizde...

ZÜHTÜ ARSLAN KİMDİR?

Zühtü Arslan (d. 1 Ocak 1964), Türk akademisyen ve bürokrat. Türkiye Cumhuriyeti Anayasa Mahkemesi Başkanı. Eski Polis Akademisi Başkanı ve Güvenlik Bilimleri Fakültesi öğretim üyesidir.

1965 yılında Yozgat'ın Sorgun ilçesinde doğdu. Annesinin beyanına göre 1965 yılının ırgatlık zamanında (temmuz) doğmuştur.

İlk, orta ve lise öğrenimini Sorgun'da tamamladı. 1987 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünden mezun oldu. Yüksek lisansını ve doktorasını 1991 ve 1996 yıllarında İngiltere'de Leicester Üniversitesi Hukuk Fakültesinde tamamladı. 2002 yılında Doçent, 2007 yılında da Profesör olan Arslan, Polis Akademisi Başkanı olarak görev yaptı. Prof. Dr. Arslan, evli ve 4 çocuk babasıdır.

KARİYERİ

İnsan hakları, anayasa hukuku, hukuk-siyaset ilişkisi ve siyaset felsefesi gibi alanlarda çeşitli ulusal ve uluslararası akademik dergilerde makaleleri yayımlanan Arslan'ın ayrıca Anayasa Teorisi başlıklı bir kitabı bulunmaktadır.

TBMM tarafından yürütülen Parlamento Tarihi projesinde "1957-1960 döneminden" sorumlu yazar olarak görev yapan Arslan, TESEV tarafından yürütülen "Türkiye'de Güvenlik Sektörü Almanak / 2005" projesinde "Hükûmet" bölümünün yazımından sorumlu yazar olarak da yer aldı. 10 Şubat 2015 tarihinde yapılan Anayasa Mahkemesi Başkanlık Seçimi ile selefi Haşim Kılıç'ın yaş haddinden emekliye ayrılacağı 13 Mart 2015 tarihinden itibaren görev yapması beklenirken Haşim Kılıç'ın ani emeklilik kararı sonucu 10 Şubat 2015 tarihinde yeni görevine başladı.

KİTAPLARI

Türk Parlamento Tarihi (1957-1960), 3 Cilt, (Ankara: TBMM yayınları) (2010).

Anayasa Teorisi, (Ankara: Seçkin Yayıncılık, 2005).

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinde Din Özgürlüğü, (Ankara: LDT & Avrupa Komisyonu, 2005).

Constitutional Law of Turkey, The Hague, Kluwer Law International, 2004. (ortak yayın).

ABD Yüksek Mahkemesi Kararlarında İfade Özgürlüğü, (Ankara: LDT & Avrupa Komisyonu, 2003) (editör).