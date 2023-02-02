Zühtü Arslan kimdir? Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan kimdir? AYM Başkanı Zühtü Arslan kaç yaşında, nereli?

Anayasa Mahkemesi'nde yapılan seçimde 15 üyenin 8'inin oyunu alan Zühtü Arslan, 3. kez başkan oldu. Peki, Zühtü Arslan kimdir? Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan kimdir? Zühtü Arslan kaç yaşında?

Anayasa Mahkemesi genel kurulunda yapılan oylama sona erdi. Yapılan oylamada Zühtü Arslan,15 üyenin 8'inin oyunu alarak başkan seçildi. Arama motorlarında ise Zühtü Arslan kimdir? Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan kimdir? Zühtü Arslan kaç yaşında? soruları aratılıyor.

ZÜHTÜ ARSLAN KİMDİR?

1/1/1964 tarihinde Yozgat'ın Sorgun ilçesinde doğdu. İlk ve ortaöğrenimini Sorgun'da tamamladı. 1987 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünden mezun oldu. Yüksek lisansını İngiltere'de Leicester Üniversitesi Hukuk Fakültesinde insan hakları ve sivil özgürlükler alanında, doktorasını da aynı Fakültede anayasa hukuku alanında yaptı. 2002 yılında doçent, 2007 yılında ise profesör unvanını aldı.

2001 yılında bir süre Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinde çalıştı. Ayrıca 23/12/2010 tarihinden itibaren Basın İlan Kurumu Genel Kurul üyeliği görevini yürüttü. 2009 yılında başkanlığına atandığı Polis Akademisinde uzun yıllar lisans ve lisansüstü düzeyde "Anayasa Hukuku", "İnsan Hakları", "Devlet Kuramları" gibi dersler verdi. Ayrıca 2000-2003 yılları arasında Bilkent Üniversitesinde "Turkish Public Law" dersini, 2003-2009 yılları arasında da Başkent Üniversitesinde "Hukuk ve Siyaset" dersini verdi.

3. KEZ ANAYASA MAHKEMESİ BAŞKANI OLDU

Anayasa Teorisi, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nde Din Özgürlüğü ve Türk Parlamento Tarihi 1957-1960 (üç cilt) kitapları var. Bunun yanında Constitutional Law in Turkey (Türkiye'de Anayasa Hukuku) başlıklı bir ortak kitabı ve ABD Yüksek Mahkemesi Kararlarında İfade Özgürlüğü adlı bir derleme eseri bulunuyor. Ayrıca anayasa yargısı, insan hakları, özgürlük-güvenlik ilişkisi ve siyasi partiler hukuku gibi alanlarda Türkçe ve İngilizce yayımlanmış makaleleri ve bildirileri var..

Arslan, Yükseköğretim Genel Kurulunca gösterilen üç aday arasından Sayın Cumhurbaşkanı tarafından 17/4/2012 tarihinde Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçilmiş; 20/4/2012 tarihinde göreve başladı.

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulunca 10/2/2015 tarihinde Anayasa Mahkemesi başkanlığına seçildi. 25/1/2019 tarihinde, Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu tarafından yeniden Anayasa Mahkemesi Başkanı olarak seçildi.

Zühtü Arslan, Yükseköğretim Genel Kurulunca gösterilen 3 aday arasından Cumhurbaşkanı tarafından 17 Nisan 2012'de Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçildi. Yüksek Mahkemenin başkanlığına ise ilk kez 10 Şubat 2015'te seçilen Arslan, 4 yıllık görev süresinin dolmasının ardından başkanlık için yeniden aday oldu, 25 Ocak 2019'daki seçimde de oyların salt çoğunluğunu aldı. Zühtü Arslan, ikinci kez seçildiği Anayasa Mahkemesi Başkanlığı görevine 13 Şubat 2019'da başlamıştı.