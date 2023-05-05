Zuhal Topalla Yemekteyiz'in bugünkü bölümünde yarışmada 4 kişinin olması dikkat çekti. Bunun ardından izleyiciler, Zuhal Topalla Yemekteyiz yarışmada neden 4 kişi var, 5. yarışmacı nerede, diskalifiye mi oldu? Yemekteyiz neden 5 yarışmacı yok? araştırması yaptı. Peki, Yemekteyiz'de neden 4 kişi var, 5. kişi nerede? İşte detaylar...

Zuhal Topalla Yemekteyiz neden 5 kişi yok, diğer yarışmacı diskalifiye mi oldu? Zuhal Topalla Yemekteyiz yarışmada neden 4 kişi var, 5. yarışmacı nerede, diskalifiye mi oldu? Yemekteyiz neden 5 yarışmacı yok? İşte ayrıntılar...

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ NEDEN 4 YARIŞMACI VAR, 5. YARIŞMACI NEREDE?

Zuhal Topalla Yemekteyiz 5 Mayıs 2023 Cuma günkü yeni bölümde İrem Hanım diskalifiye edilmişti. Bundan dolayı yarışmada 4 kişi var ve İrem Hanım'ın puanları geçersiz kabul edilecek.

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ İREM HANIM DİSKALİFİYE Mİ EDİLDİ?

Zuhal Topalla Yemekteyiz'de bugün İrem Hanım diskalifiye edildi. İrem Hanım bugünkü yeni bölümde yarışmadan ayrıldı. İrem Hanım'ın puanları geçersiz olacak.