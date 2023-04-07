Zuhal Topalla Yemekteyiz yarışması 7 Nisan Cuma günü final bölümünde Ramona Hanım yarışmadan diskalifiye edildi. Konu hakkında vatandaşlar, Zuhal Topalla Yemekteyiz Ramona diskalifiye mi oldu, neden diskalifiye edildi? Ramona Hanım yarışmada neden yok, puanları silindi mi? araştırması yapıyor. İşte detaylar...

Zuhal Topalla Yemekteyiz Ramona diskalifiye mi oldu, neden diskalifiye edildi? Ramona Hanım yarışmada neden yok, puanları silindi mi?

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ RAMONA HANIM KİMDİR? KAÇ PUAN ALDI?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz yarışmasının bu haftaki dördüncü gün yarışmacısı Ramona Isan Vosoghi oldu. Ramona Hanım 6 Nisan 2023 Perşembe günü yani haftanın 4. günü yarışacaktır. Ramona Hanım henüz yarışmadığı için kaç puan aldığı bilinmiyor. Detayları puanlar verildikten sonra yazacağız.

Haftanın 4. günü yarışan Ramona Hanım diğer yarışmacılardan toplam 16 puan aldı.

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ RAMONA HANIM DİSKALİFİYE Mİ OLDU, NEDEN YOK?

Zuhal Topal'ın yaptığı açıklamaya göre Ramona Hanım ve 2 yarışmacı sosyal medyadan birbirleriyle takipleştiği için ve iletişime geçtiği için Ramona Hanım diskalifiye edildi. Aslında 3 yarışmacının da suçlu olduğunu belirten Zuhal Topal en büyük hatanın Ramona Hanım'da olduğu için sadece onun diskalifiye edilmesi gerektiğini belirtti. Buna göre Ramona Hanım'ın verdiği puanlar silindi ve yeni puanlar belirlendi.