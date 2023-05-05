Zuhal Topalla Yemekteyiz İrem nerede, diskalifiye mi oldu, neden diskalifiye edildi? İrem Hanım yarışmada neden yok, nerede, puanları silindi mi?

Zuhal Topalla Yemekteyiz yarışması 5 Mayıs Cuma günü final bölümünde İrem Hanım yarışmadan diskalifiye edildi. Konu hakkında vatandaşlar, Zuhal Topalla Yemekteyiz İrem diskalifiye mi oldu, neden diskalifiye edildi? İrem Hanım yarışmada neden yok, puanları silindi mi? araştırması yapıyor. İşte detaylar...

Zuhal Topalla Yemekteyiz İrem diskalifiye mi oldu, neden diskalifiye edildi? İrem Hanım yarışmada neden yok, puanları silindi mi? Yemekteyiz İrem Hanım yarışmadan kovuldu mu? İrem Hanım kimdir? Yemekteyiz İrem ve Zuhal Topal kavga mı etti? Yemekteyiz İrem kimdir? Yemekteyiz İrem yarışmada neden yok, tamamen elendi mi? Yemekteyiz İrem nerede, neden yok? Yemekteyiz İrem yarışmadan çekildi mi? İşte ayrıntılar...

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ İREM HANIM KİMDİR? KAÇ PUAN ALDI?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz yarışmasının bu haftaki dördüncü gün yarışmacısı İrem Melek Yavru oldu. İrem Hanım 4 Mayıs 2023 Perşembe günü yani haftanın dördüncü günü yarışacaktır. İrem Hanım henüz yarışmadığı için toplam kaç puan aldı bilinmiyor. Açıklandığında haberimize ekleyeceğiz.

Zuhal Topal'la Yemekteyiz Youtube kanalından edindiğimiz bilgilere göre İrem Hanım 21 yaşında ve aslen Kastamonulu'dur.

Haftanın 4. günü yarışan İrem Hanım diğer yarışmacılardan toplamda 13 puan aldı.

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ İREM HANIM DİSKALİFİYE Mİ OLDU, NEDEN YOK?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz'in yeni bölüm fragmanında İrem Hanım bir yarışmacıya "...oynancak kadar ne karakteriniz var..." dedi. Ardından Zuhal Topal "Eğer bu şekilde konuşmaya devam edersen ben seni masadan kaldırırım." açıklamasını yaptı. Ardından İrem Hanım "kalkarım" ve Zuhal Topal da "öyle mi" şeklinde konuştu. Bunun ardından Zuhal Topal İrem Hanım'a "güle güle, diskalifiye oldun" dedi. İrem Hanım ise karşılığında "çok memnun oldum" dedi. Böylelikle Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de İrem Hanım diskalifiye edilmiş oldu. Büyük ihtimalle İrem Hanım'ın puanları silinecek ve diğer yarışmacılara verdiği puanlar da geçersiz olacak. Yeni bölümde hep birlikte izleyeceğiz.