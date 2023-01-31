Zuhal Topal'la Yemekteyiz Ziya kimdir? 1 Şubat Yemekteyiz 'Ziya Kart' kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Kaç puan aldı?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz yeni haftanın yarışmacıları kimlerdir merak ediliyor. Yeni haftanın 30 Ocak - 3 Şubat arası yarışmacılarından olan Ziya Bey (Ziya Kart) kimdir merak edildi. Peki, Zuhal Topal'la Yemekteyiz Ziya Bey kimdir? 1 Şubat Yemekteyiz 'Ziya Kart' kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Yarışmaya nereden katılıyor? Kaç puanı aldı? İşte detaylar...

Zuhal Topal'la Yemekteyiz Ziya Bey yeni haftanın yarışmacıları arasında yer alıyor. Dikkat çeken yarışmacılar arasında yer alan Ziya Kart kimdir? Ziya Kart kimdir, kaç yaşında, doğum tarihi kaç, nereli, mesleği nedir? Hakkındaki tüm bilgiler haberimizde...

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ YENİ HAFTA YARIŞMACILARI KİMLERDİR? (30 OCAK - 3 ŞUBAT 2023)

Zuhal Topal'la Yemekteyiz yeni haftanın yarışmacıları şu şekilde:

1. gün yarışmacısı : Serkan Bey

2. gün yarışmacısı : Meral Hanım

3. gün yarışmacısı : Ziya Bey

4. gün yarışmacısı : Fatma Hanım

5. gün yarışmacısı : Betül Hanım

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ ZİYA BEY KİMDİR?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz 30 Ocak - 3 Şubat yeni hafta yarışmacılarından birisi Ziya Bey (Ziya Kart) oldu.

Yemekteyiz'in bu haftaki yarışmacılarından olan Ziya Bey 34 yaşında ve aslen Uşaklı'dır. İstanbul'da yaşayan Ziya Bey satış müdürüdür. Ziya Bey evli ve 3 aylık kızı bulunmaktadır. Ziya Bey, Endüstri Mühendisliği bölümü mezunudur ve lastik firmasında çalışmaktadır. Ziya Bey Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de 1 Şubat Çarşamba günü yarışacaktır. Haftanın 3. gün yarışmacısıdır.