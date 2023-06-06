Zuhal Topal'la Yemekteyiz Zeynep Hanım kimdir? 7 Haziran günü yarışan Zeynep Uğurel kimdir, kaç yaşında, nereli, yarışmadan kaç puan aldı?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz programının yarışmacıları kimlerdir merak edildi. Merak edilen isimlerden birisi de üçüncü gün yarışmacısı Zeynep Hanım oldu. Peki, Zuhal Topal'la Yemekteyiz Zeynep Hanım kimdir? Zeynep Uğurel kimdir, kaç yaşında, nereli, yarışmadan kaç puan aldı? İşte detaylar...

2017 tarihinde TV8'de yayınlanmaya başlayan Zuhal Topal'la Yemekteyiz ve Zuhal Topal'ın sunumuyla hafta içi her gün yayımlanmaya devam etmektedir. Zuhal Topal'la Yemekteyiz Zeynep Hanım kimdir? Zeynep Hanım kimdir, kaç yaşında, nereli, yarışmadan kaç puan aldı?

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ (5-9 HAZİRAN 2023) BU HAFTAKİ YARIŞMACILAR KİMLER?

Bu haftanın yarışmacıları:

1. gün yarışmacısı : Onur Bey

2. gün yarışmacısı : Hatice Hanım

3. gün yarışmacısı : Zeynep Hanım

4. gün yarışmacısı : Berke Bey

5. gün yarışmacısı : Selda Hanım

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ ZEYNEP HANIM KİMDİR? KAÇ PUAN ALDI?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz yarışmasının bu haftaki üçüncü gün yarışmacısı Zeynep Uğurel oldu. Zeynep Hanım 7 Haziran 2023 Çarşamba günü yani haftanın 3. günü yarışacaktır. Zeynep Hanım yarışmacılardan toplamda kaç puan aldı bilinmiyor. Yarışma günü detayları yazacağız.

Zuhal Topal'la Yemekteyiz Youtube kanalından edindiğimiz bilgilere göre Zeynep Hanım aslen Tokatlı'dır ve yarışmaya İstanbul'dan katılıyor. 3 yıllık evli olan Zeynep Hanım'ın 2 yaşında kızı bulunuyor.