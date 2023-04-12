Zuhal Topal'la Yemekteyiz Zeynep Hanım kimdir? 10 Nisan günü yarışan Zeynep Çıtak kimdir, kaç yaşında, nereli, yarışmadan kaç puan aldı?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz programının yarışmacıları kimlerdir merak edildi. Merak edilen isimlerden birisi de ilk gün yarışmacısı Zeynep Hanım oldu. Peki, Zuhal Topal'la Yemekteyiz Zeynep Hanım kimdir? Zeynep Çıtak kimdir, kaç yaşında, nereli, yarışmadan kaç puan aldı? İşte detaylar...

2017 tarihinde TV8'de yayınlanmaya başlayan Zuhal Topal'la Yemekteyiz ve Zuhal Topal'ın sunumuyla hafta içi her gün yayımlanmaya devam etmektedir. Zuhal Topal'la Yemekteyiz Zeynep Hanım kimdir? Zeynep Çıtak kimdir, kaç yaşında, nereli, yarışmadan kaç puan aldı?

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ (10-14 NİSAN 2023) BU HAFTAKİ YARIŞMACILAR KİMLER?

Bu haftanın yarışmacıları:

1. gün yarışmacısı : Zeynep Hanım

2. gün yarışmacısı : Anıl Bey

3. gün yarışmacısı : Sinem Hanım

4. gün yarışmacısı : Dilber Hanım

5. gün yarışmacısı : Harun Bey

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ ZEYNEP HANIM KİMDİR? KAÇ PUAN ALDI?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz yarışmasının bu haftaki ilk gün yarışmacısı Zeynep Çıtak oldu. Zeynep Hanım 10 Nisan 2023 Pazartesi günü yani haftanın ilk günü yarışmıştır. Zeynep Hanım yarışmacılardan toplamda 22 puan almıştır.

Zuhal Topal'la Yemekteyiz Youtube kanalından edindiğimiz bilgilere göre Zeynep Hanım aslen Mardinli'dir ve İstanbul Beylikdüzü'nde yaşamaktadır. Zeynep Hanım 38 yaşındadır, evli ve 4 kızı bulunmaktadır. 20 senedir İstanbul'da yaşıyor.