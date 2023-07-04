Zuhal Topal'la Yemekteyiz Zehra Hanım kimdir? 5 Temmuz günü yarışan Zehra Ateş kimdir, kaç yaşında, nereli, yarışmadan kaç puan aldı?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz programının yarışmacıları kimlerdir merak edildi. Merak edilen isimlerden birisi de üçüncü gün yarışmacısı Zehra Hanım oldu. Peki, Zuhal Topal'la Yemekteyiz Zehra Hanım kimdir? Zehra Hanım kimdir, kaç yaşında, nereli, yarışmadan kaç puan aldı? İşte detaylar...

2017 tarihinde TV8'de yayınlanmaya başlayan Zuhal Topal'la Yemekteyiz ve Zuhal Topal'ın sunumuyla hafta içi her gün yayımlanmaya devam etmektedir. Zuhal Topal'la Yemekteyiz Zehra Hanım kimdir? Zehra Ateş kimdir, kaç yaşında, nereli, yarışmadan kaç puan aldı?

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ (3-7 TEMMUZ 2023) BU HAFTAKİ YARIŞMACILAR KİMLER?

Bu haftanın yarışmacıları:

1. gün yarışmacısı : Sena Hanım

2. gün yarışmacısı : Meryem Hanım

3. gün yarışmacısı : Zehra Hanım

4. gün yarışmacısı : Ömer Bey

5. gün yarışmacısı : Özgür Bey

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ ZEHRA HANIM KİMDİR? KAÇ PUAN ALDI?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz yarışmasının bu haftaki üçüncü gün yarışmacısı Zehra Ateş oldu. Zehra Hanım 5 Temmuz 2023 Çarşamba günü yani haftanın 3. günü yarışacaktır. Zehra Hanım henüz yarışmadığı için kaç puan aldı bilinmiyor. Yarışma günü geldiğinde aldığı toplam puanı yazacağız.

Zuhal Topal'la Yemekteyiz Youtube kanalından edindiğimiz bilgilere göre Zehra Hanım 30 yaşında ve muhasebecidir.