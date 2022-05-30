Zuhal Topal'la Yemekteyiz Yurdagül Hanım kimdir? 1 Haziran Yemekteyiz 'Yurdagül Demir' kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Kaç puan aldı? - Haberler

Zuhal Topal'la Yemekteyiz Yurdagül Hanım yeni haftanın yarışmacıları arasında yer alıyor. Dikkat çeken yarışmacılar arasında yer alan Yurdagül Hanım kimdir? Yurdagül Demir kimdir, kaç yaşında, doğum tarihi kaç, nereli, mesleği nedir? Hakkındaki tüm bilgiler haberimizde...

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ YENİ HAFTA YARIŞMACILARI KİMLERDİR? (30 MAYIS - 3 HAZİRAN 2022)

Zuhal Topal'la Yemekteyiz yeni haftanın yarışmacıları şu şekilde:

1. gün yarışmacısı : Melike Hanım

2. gün yarışmacısı : Recep Bey

3. gün yarışmacısı : Yurdagül Hanım

4. gün yarışmacısı : Tuğçe Hanım

5. gün yarışmacısı : Ahmet Bey

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ YURDAGÜL DEMİR KİMDİR?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz 30 Mayıs - 3 Haziran yeni hafta yarışmacılarından birisi Yurdagül Hanım (Yurdagül Demir) oldu.

Yemekteyiz'in bu haftaki yarışmacılarından olan Yurdagül Demir 1979 doğumludur. Bu haftanın 3. gün yarışmacısı olan Yurdagül Demir aslen Orduludur.43 yaşında olan Yurdagül Demir'in 2 çocuğu vardır. Temizliğe karşı oldukça hassas olan yarışmacı İstanbul'da ikamet etmektedir.

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