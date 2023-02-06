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Zuhal Topal'la Yemekteyiz yok mu, neden yok, ara mı verdi? 6 Şubat Zuhal Topal'la Yemekteyiz yeni bölümü olmayacak mı?

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Zuhal Topal'la Yemekteyiz yok mu, neden yok, ara mı verdi? 6 Şubat Zuhal Topal'la Yemekteyiz yeni bölümü olmayacak mı?

Ekranların sevilen ismi Zuhal Topal'la Yemekteyiz programı bugün neden yayınlanmadı merak edildi. Konu hakkında vatandaşlar, Zuhal Topal'la Yemekteyiz yok mu, neden yok, ara mı verdi? 6 Şubat Zuhal Topal'la Yemekteyiz yeni bölümü olmayacak mı? araştırması yapıyor. İşte detaylar...

Yemekteyiz, aşçılık ve yemek tarzındaki Türk yarışma programıdır. Peki, Zuhal Topal'la Yemekteyiz yok mu, neden yok, ara mı verdi? 6 Şubat Zuhal Topal'la Yemekteyiz yeni bölümü olmayacak mı?

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ BUGÜN YOK MU, NEDEN YOK?

Bugün Kahramanmaraş merkezli deprem olduğu için ülkemizde birçok kurum ve kuruluş tarafından yardım çalışmaları başladı. Televizyonlarda ise bugün diziler ekrana gelmeyecek. Bugün deprem ile ilgili son gelişmeler ekranlarda olacak. Dizilerin ve yarışma programlarının haftaya yayınlanması bekleniyor.

TV8'DE YARIŞMA YOK MU?

TV8'de şuanda ülkemizde yaşanan depremle ilgili gelişmeler aktarılıyor. Deprem haberleri yayınlanıyor. Bundan dolayı Zuhal Topal'la Yemekteyiz yarışması bugün yayınlanmayacak.

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

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