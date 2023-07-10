Ekranların beğenilen yemek programı Zuhal Topal'la Yemekteyiz bu hafta yeni bölümü olmayacak. Program geçen hafta sezon finali yapmıştı. Peki, Zuhal Topal'la Yemekteyiz yok mu, neden yok, bitti mi, sezon finali mi yaptı? Temmuz 2023 Zuhal Topal'la Yemekteyiz TV8'de neden yok, ara mı verdi? İşte detaylar...

Zuhal Topal'la Yemekteyiz hafta içi her gün saat 16:00 'da TV8'de ekranlara geliyor. Program bugün TV8 yayın akışında gözükmedi. Konu hakkında izleyiciler, Zuhal Topal'la Yemekteyiz yok mu, neden yok, bitti mi, sezon finali mi yaptı? Temmuz 2023 Zuhal Topal'la Yemekteyiz TV8'de neden yok, ara mı verdi? merak etti. İşte bilgiler...

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ BİTTİ Mİ, YOK MU, NEDEN YOK?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz geçtiğimiz hafta sezon finali yaptı. Bundan dolayı bu hafta ekranlara gelmeyecek. Zuhal Topal'la Yemekteyiz yeni sezona kadar yayınlanmayacak ve onun yerine TV8'de "İşte Gelin İste Kaynana" yarışma programı ekranlara gelecektir.

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Programın yeni sezonu Ağustos'un sonu ve Eylül'ün başı gibi başlayacaktır. Geçtiğimiz yıl yeni sezon 29 Ağustos tarihinde başlamıştı.

TV8 10 TEMMUZ YAYIN AKIŞI

15:00 - Canım Annem / Yeni Bölüm

16:00 -İşte Gelin İste Kaynana / Yeni Bölüm

20:00 - MasterChef Türkiye All Star / Yeni Bölüm

00:15 -İşte Gelin İste Kaynana

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ KONUSU VE ÖDÜLÜ NE?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz TV8 ekranlarından haftanın 5 günü, 5 ayrı yarışmacımızın evine konuk oluyoruz. Onlar yemek yaparken, Zuhal Topal'da yemeğin tadına, tuzuna, biberine, yarışmacımızın misafirperverliğine kadar her şeye puan veriyor. Ve bu puanlar her cuma, haftanın finalinde büyük önem kazanıyor. Finalde en çok puanı toplayan büyük ödül olan 50.000 TL'yi kazanıyor.