Zuhal Topal'la Yemekteyiz Yıldız kimdir? 1 Aralık Yemekteyiz 'Yıldız Aydoğdu' kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Kaç puan aldı?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz yeni haftanın yarışmacıları kimlerdir merak ediliyor. Yeni haftanın 28 Kasım - 2 Aralık arası yarışmacılarından olan Yıldız Hanım (Yıldız Aydoğdu) kimdir merak edildi. Peki, Zuhal Topal'la Yemekteyiz Yıldız Hanım kimdir? 1 Aralık Yemekteyiz 'Yıldız Aydoğdu' kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Yarışmaya nereden katılıyor? Kaç puanı aldı? İşte detaylar...

Zuhal Topal'la Yemekteyiz Yıldız Hanım yeni haftanın yarışmacıları arasında yer alıyor. Dikkat çeken yarışmacılar arasında yer alan Yıldız Aydoğdu kimdir? Yıldız Aydoğdu kimdir, kaç yaşında, doğum tarihi kaç, nereli, mesleği nedir? Hakkındaki tüm bilgiler haberimizde...

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ YENİ HAFTA YARIŞMACILARI KİMLERDİR? (28 KASIM - 2 ARALIK 2022)

Zuhal Topal'la Yemekteyiz yeni haftanın yarışmacıları şu şekilde:

1. gün yarışmacısı : Seda Hanım

2. gün yarışmacısı : İrem Hanım

3. gün yarışmacısı : Vedat Bey

4. gün yarışmacısı : Yıldız Hanım

5. gün yarışmacısı : Murat Bey

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ YILDIZ AYDOĞDU KİMDİR?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz 28 Kasım - 2 Aralık yeni hafta yarışmacılarından birisi Yıldız Hanım (Yıldız Aydoğdu) oldu.

Yemekteyiz'in bu haftaki yarışmacılarından olan Yıldız Aydoğdu aslen Tokatlı'dır. İstanbul Pendik'te ikamet eden Yıldız Hanım'ın mesleği yönetici asistanıdır. Oldukça titiz birisi olan Yıldız Hanım Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de 1 Aralık Perşembe günü yarışacaktır. Haftanın 4. gün yarışmacısıdır.