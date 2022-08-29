Zuhal Topal'la Yemekteyiz'in yeni sezonu 29 Ağustos Pazartesi 2022 tarihinde başladı. Programın başlamasıyla birlikte merak edilen konulardan birisi de büyük ödül oldu. Peki, Zuhal Topal'la Yemekteyiz yeni ödül ne kadar, kaç TL? 2022 Zuhal Topal'la Yemekteyiz yeni sezon haftalık ödülü ne kadar? İşte detaylar...

Zuhal Topal'la Yemekteyiz yeni sezon başladı. Yeni sezon kaldığı yerden TV8 ekranlarında yayınlanacak. Zuhal Topal'la Yemekteyiz programın ödülü de değişti. Geçtiğimiz sezon haftalık 15 bin TL ödül veren program yeni sezonda tam tamına 50 bin TL ödül verecek. Peki, Zuhal Topal'la Yemekteyiz yeni ödül ne kadar, kaç TL 2022? Bilgiler sizlerle...

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

2022 yeni sezonda 29 Ağustos günü yayın hayatına başlayan Zuhal Topal ile Yemekteyiz hafta içi her gün saat 16:00'da TV8'de.

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ FORMATI NASIL?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz TV8 ekranlarından haftanın 5 günü, 5 ayrı yarışmacımızın evine konuk oluyoruz. Onlar yemek yaparken, Zuhal Topal'da yemeğin tadına, tuzuna, biberine, yarışmacımızın misafirperverliğine kadar her şeye puan veriyor. Ve bu puanlar her cuma, haftanın finalinde büyük önem kazanıyor. Finalde en çok puanı toplayan büyük ödül olan 50.000 TL'yi kazanıyor.

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ YENİ SEZON ÖDÜLÜ NE KADAR OLDU?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz yeni sezon ödülü 50.000 TL oldu. Program geçen sezonlarda haftalık 15 bin TL veriyordu. Yeni sezondaki haftalık ödülü ise 50 bin TL oldu. Buna göre Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de haftanın 1. leri 50 bin TL ödülün sahibi olacak.