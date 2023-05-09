Zuhal Topal'la Yemekteyiz Yeliz Hanım kimdir? 10 Mayıs günü yarışan Nazlı Yeliz Uçar kimdir, kaç yaşında, nereli, yarışmadan kaç puan aldı?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz programının yarışmacıları kimlerdir merak edildi. Merak edilen isimlerden birisi de üçüncü gün yarışmacısı Nazlı Yeliz Hanım oldu. Peki, Zuhal Topal'la Yemekteyiz Nazlı Yeliz Hanım kimdir? Nazlı Yeliz Uçar kimdir, kaç yaşında, nereli, yarışmadan kaç puan aldı? İşte detaylar...

2017 tarihinde TV8'de yayınlanmaya başlayan Zuhal Topal'la Yemekteyiz ve Zuhal Topal'ın sunumuyla hafta içi her gün yayımlanmaya devam etmektedir. Zuhal Topal'la Yemekteyiz Nazlı Yeliz Hanım kimdir? Nazlı Yeliz Uçar kimdir, kaç yaşında, nereli, yarışmadan kaç puan aldı?

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ (8-12 MAYIS 2023) BU HAFTAKİ YARIŞMACILAR KİMLER?

Bu haftanın yarışmacıları:

1. gün yarışmacısı : Serkan Bey

2. gün yarışmacısı : Neşe Hanım

3. gün yarışmacısı : Yeliz Hanım

4. gün yarışmacısı : Ahmet Bey

5. gün yarışmacısı : Hanife Hanım

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ YELİZ HANIM KİMDİR? KAÇ PUAN ALDI?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz yarışmasının bu haftaki üçüncü gün yarışmacısı Nazlı Yeliz Uçar oldu. Yeliz Hanım 10 Mayıs 2023 Çarşamba günü yani haftanın 3. günü yarışacaktır. Yeliz Hanım henüz yarışmadığı için toplam kaç puan almıştır bilinmiyor. Yarışma günü aldığı puanları açıklayacağız.

Zuhal Topal'la Yemekteyiz Youtube kanalından edindiğimiz bilgilere göre Yeliz Hanım 34 yaşında ve 10 yıllık evlidir. Yeliz Hanım'ın 2 çocuğu bulunmaktadır.