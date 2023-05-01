Zuhal Topal'la Yemekteyiz Yeliz Hanım kimdir? 1 Mayıs günü yarışan Yeliz Güven kimdir, kaç yaşında, nereli, yarışmadan kaç puan aldı?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz programının yarışmacıları kimlerdir merak edildi. Merak edilen isimlerden birisi de ilk gün yarışmacısı Yeliz Hanım oldu. Peki, Zuhal Topal'la Yemekteyiz Yeliz Hanım kimdir? Yeliz Güven kimdir, kaç yaşında, nereli, yarışmadan kaç puan aldı? İşte detaylar...

2017 tarihinde TV8'de yayınlanmaya başlayan Zuhal Topal'la Yemekteyiz ve Zuhal Topal'ın sunumuyla hafta içi her gün yayımlanmaya devam etmektedir. Zuhal Topal'la Yemekteyiz Yeliz Hanım kimdir? Yeliz Güven kimdir, kaç yaşında, nereli, yarışmadan kaç puan aldı?

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ (1-5 MAYIS 2023) BU HAFTAKİ YARIŞMACILAR KİMLER?

Bu haftanın yarışmacıları:

1. gün yarışmacısı : Yeliz Hanım

2. gün yarışmacısı : Enes Bey

3. gün yarışmacısı : Ebru Hanım

4. gün yarışmacısı : İrem Hanım

5. gün yarışmacısı : Ferhat Bey

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ YELİZ HANIM KİMDİR? KAÇ PUAN ALDI?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz yarışmasının bu haftaki ilk gün yarışmacısı Yeliz Güven oldu. Yeliz Hanım 1 Mayıs 2023 Pazartesi günü yani haftanın ilk günü yarışmıştır. Yeliz Hanım yarışmacılardan toplamda 16 puan almıştır.

Zuhal Topal'la Yemekteyiz Youtube kanalından edindiğimiz bilgilere göre Yeliz Hanım 26 yaşında ve 10 yıllık evlidir. 2 çocuk annesi olan Yeliz Hanım'ın babası aşçıdır.