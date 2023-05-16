Zuhal Topal'la Yemekteyiz Yasemin Hanım kimdir? 15 Mayıs günü yarışan Yasemin Sevim kimdir, kaç yaşında, nereli, yarışmadan kaç puan aldı?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz programının yarışmacıları kimlerdir merak edildi. Merak edilen isimlerden birisi de ilk gün yarışmacısı Yasemin Hanım oldu. Peki, Zuhal Topal'la Yemekteyiz Yasemin Hanım kimdir? Yasemin Sevim kimdir, kaç yaşında, nereli, yarışmadan kaç puan aldı? İşte detaylar...

2017 tarihinde TV8'de yayınlanmaya başlayan Zuhal Topal'la Yemekteyiz ve Zuhal Topal'ın sunumuyla hafta içi her gün yayımlanmaya devam etmektedir. Zuhal Topal'la Yemekteyiz Yasemin Hanım kimdir? Yasemin Hanım kimdir, kaç yaşında, nereli, yarışmadan kaç puan aldı?

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ (15-19 MAYIS 2023) BU HAFTAKİ YARIŞMACILAR KİMLER?

Bu haftanın yarışmacıları:

1. gün yarışmacısı : Yasemin Hanım

2. gün yarışmacısı : Neslihan Hanım

3. gün yarışmacısı : Semra Hanım

4. gün yarışmacısı : Erman Bey

5. gün yarışmacısı : Davut Bey

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ YASEMİN HANIM KİMDİR? KAÇ PUAN ALDI?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz yarışmasının bu haftaki ilk gün yarışmacısı Yasemin Sevim oldu. Yasemin Hanım 15 Mayıs 2023 Pazartesi günü yani haftanın ilk günü yarışmıştır. Yasemin Hanım yarışmacılardan toplamda 21 puan almıştır.

Zuhal Topal'la Yemekteyiz Youtube kanalından edindiğimiz bilgilere göre Yasemin Hanım 25 yaşında ve hemşirelik okumaktadır.