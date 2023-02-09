Zuhal Topal'la Yemekteyiz yarışmacısı Levent öldü mü, kaç yaşında vefat etti, neden? Yemekteyiz'e katılan Levent Şahin depremde hayatını kaybetti!

Zuhal Topal'la Yemekteyiz eski yarışmacısı Levent Şahin depremde hayatını kaybetti. Vatandaşlar konu ile ilgili, Zuhal Topal'la Yemekteyiz yarışmacısı Levent öldü mü, kaç yaşında vefat etti, ne zaman vefat etti, hangi depremde vefat etti? araştırması yapıyor. İşte detaylar...

Sunucu Zuhal Topal, Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ilimizde yıkımlara neden olan depremlerde dayısı, kuzeni ve arkadaşını kaybetti. Yaşadığı acıyı sosyal medya hesabından paylaşan Topal, "Dualarım ülkem için, hepimizin başı sağ olsun. Yüreğim dağlandı" dedi. Peki, Zuhal Topal'la Yemekteyiz yarışmacısı Levent öldü mü, kaç yaşında vefat etti? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Levent Bey neden öldü? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Levent Şahin depremde hayatını kaybetti! Ayrıntılar sizlerle...

ZUHAL TOPAL'IN AKRABALARI VEFAT MI ETTİ?

6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkez üssü meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık depremler; Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa'da büyük yıkımlara neden oldu. Oyuncu ve sunucu Zuhal Topal da depremler de yakınlarını kaybetti.

Instagram hesabından dayısı, kuzeni ve arkadaşını kaybettiğini duyuran Zuhal Topal, "Dayım ve kuzenimin cansız bedenlerine ulaştılar. Acıma öfkem, yasıma geride kalanlar için umudum karıştı. Allah'ım yaşam savaşı verenlerini kurtulan tüm vatandaşlarımızın ve canla başla çalışan tüm ekiplerin yardımcısı olsun. Arayan soran herkese teşekkür ederim. Dualarım ülkem için. Hepimizin başı sağ olsun" dedi.

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ YARIŞMACISI LEVENT BEY VEFAT MI ETTİ?

Hayatını kaybeden arkadaşıyla çektirdiği fotoğrafları yayınlayan ünlü isim, "Bu acının tarifi yok! Giden her can bizim ama daha 2 ay evvel tüm hafta beraber sohbet ettiğimiz, hayatından geçtiğimiz gencecik dünya iyisi Levent'in kaybı yüreğimi dağladı. Allah'ım ailesine sabırlar versin. Rabbim yakınlarını kaybeden herkese güç, derman, sabır ihsan eylesin" notunu yazdı.