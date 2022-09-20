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Zuhal Topal'la Yemekteyiz Yaren Hanım kimdir? 19 Eylül Yemekteyiz 'Yaren Aslan' kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Kaç puan aldı?

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Zuhal Topal'la Yemekteyiz Yaren Hanım kimdir? 19 Eylül Yemekteyiz 'Yaren Aslan' kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Kaç puan aldı?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz yeni haftanın yarışmacıları kimlerdir merak ediliyor. Yeni haftanın 19 Eylül - 23 Eylül arası yarışmacılarından olan Yaren Hanım (Yaren Aslan) kimdir merak edildi. Peki, Zuhal Topal'la Yemekteyiz Yaren Hanım kimdir? 19 Eylül Yemekteyiz 'Yaren Aslan' kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Yarışmaya nereden katılıyor? Kaç puanı aldı? İşte detaylar...

Zuhal Topal'la Yemekteyiz Tayfun kimdir? 22 Eylül Yemekteyiz 'Tayfun Arslan' kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Kaç puan aldı?Zuhal Topal'la Yemekteyiz Tayfun kimdir? 22 Eylül Yemekteyiz 'Tayfun Arslan' kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Kaç puan aldı?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz Yaren Aslan Hanım yeni haftanın yarışmacıları arasında yer alıyor. Dikkat çeken yarışmacılar arasında yer alan Yaren Hanım kimdir? Yaren Aslan kimdir, kaç yaşında, doğum tarihi kaç, nereli, mesleği nedir? Hakkındaki tüm bilgiler haberimizde...

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ YENİ HAFTA YARIŞMACILARI KİMLERDİR? (19-23 EYLÜL 2022)

Zuhal Topal'la Yemekteyiz yeni haftanın yarışmacıları şu şekilde:

1. gün yarışmacısı : Yaren Hanım

2. gün yarışmacısı : Baran Bey

3. gün yarışmacısı : Fikriye Hanım

4. gün yarışmacısı : Tayfun Bey

5. gün yarışmacısı : Dilara Hanım

Zuhal Topal'la Yemekteyiz Yaren Hanım kimdir? 19 Eylül Yemekteyiz 'Yaren Aslan' kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Kaç puan aldı?

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ YAREN ASLAN KİMDİR?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz 19-23 Eylül yeni hafta yarışmacılarından birisi Yaren Hanım (Yaren Aslan) oldu.

Yemekteyiz'in bu haftaki yarışmacılarından olan Yaren Aslan 22 yaşında ve aslen Erzurumlu'dur. 2 yıllık evli olan Yaren Hanım'ın eşi aslen Tokatlı'dır. Yaren Aslan Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de 19 Eylül Pazartesi günü yarışacak. Haftanın ilk gün yarışmacısıdır. Yaren Hanım ilk günde diğer yarışmacılardan 5'er puan alarak toplam 20 puan aldı.

Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

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