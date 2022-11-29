Zuhal Topal'la Yemekteyiz Vedat kimdir? 30 Kasım Yemekteyiz 'Vedat Dokuzkardeş' kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Kaç puan aldı?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz yeni haftanın yarışmacıları kimlerdir merak ediliyor. Yeni haftanın 28 Kasım - 2 Aralık arası yarışmacılarından olan Vedat Bey (Vedat Dokuzkardeş) kimdir merak edildi. Peki, Zuhal Topal'la Yemekteyiz Vedat Bey kimdir? 30 Kasım Yemekteyiz 'Vedat Dokuzkardeş' kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Yarışmaya nereden katılıyor? Kaç puanı aldı? İşte detaylar...

Zuhal Topal'la Yemekteyiz Vedat Bey yeni haftanın yarışmacıları arasında yer alıyor. Dikkat çeken yarışmacılar arasında yer alan Vedat Dokuzkardeş kimdir? Vedat Dokuzkardeş kimdir, kaç yaşında, doğum tarihi kaç, nereli, mesleği nedir? Hakkındaki tüm bilgiler haberimizde...

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ YENİ HAFTA YARIŞMACILARI KİMLERDİR? (28 KASIM - 2 ARALIK 2022)

Zuhal Topal'la Yemekteyiz yeni haftanın yarışmacıları şu şekilde:

1. gün yarışmacısı : Seda Hanım

2. gün yarışmacısı : İrem Hanım

3. gün yarışmacısı : Vedat Bey

4. gün yarışmacısı : Yıldız Hanım

5. gün yarışmacısı : Murat Bey

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ VEDAT DOKUZKARDEŞ KİMDİR?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz 28 Kasım - 2 Aralık yeni hafta yarışmacılarından birisi Vedat Bey (Vedat Dokuzkardeş) oldu.

Yemekteyiz'in bu haftaki yarışmacılarından olan Vedat Dokuzkardeş aslen Malatyalı'dır. Vedat Bey 1997 doğumlu ve 25 yaşındadır. Yazılımcı olan Vedat Dokuzkardeş İstanbul'da yaşamaktadır. Annesi aşçı olan ve yemek yapmayı annesinden öğrenen Vedat Dokuzkardeş, Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de 30 Kasım Çarşamba günü yarışacaktır. Haftanın 3. gün yarışmacısıdır.