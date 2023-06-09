Ekranların sevilen programı Zuhal Topal'la Yemekteyiz bugün normalde yayın akışında yer alıyordu. Fakat yeni bölüm halen başlamadı. Konu hakkında izleyiciler, Zuhal Topal'la Yemekteyiz var mı, yok mu, neden yok? 9 Haziran 2023 Cuma günü Zuhal Topal'la Yemekteyiz neden başlamadı, geç mi başlayacak? araştırması yapıyor. İşte detaylar...

Zuhal Topal'la Yemekteyiz hafta içi her gün saat 16:00 'da TV8'de ekranlara geliyor. Program bugün henüz başlamadı. Konu hakkında izleyiciler, Zuhal Topal'la Yemekteyiz var mı, yok mu, neden yok? 9 Haziran 2023 Cuma günü Zuhal Topal'la Yemekteyiz neden başlamadı, geç mi başlayacak? merak etti. İşte bilgiler...

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ BUGÜN YOK MU, NEDEN YOK?

Bugün TV8'de Şampiyonlar Ligi Efsaneler Turnuvası canlı olarak yayınlanıyor. Normalde yayın akışında saat 16:00 'da Zuhal Topal'la Yemekteyiz programı gözükmektedir. Fakat Yemekteyiz halen başlamadı. Futbol turnuvasından sonra yayınlanacağı tahmin ediliyor.

TV8 9 HAZİRAN YAYIN AKIŞI