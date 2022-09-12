Zuhal Topal'la Yemekteyiz Uygar Bey kimdir? 16 Eylül Yemekteyiz 'Uygar Ekmekçi' kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Kaç puan aldı?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz yeni haftanın yarışmacıları kimlerdir merak ediliyor. Yeni haftanın 12 Eylül - 16 Eylül arası yarışmacılarından olan Uygar Bey (Uygar Ekmekçi) kimdir merak edildi. Peki, Zuhal Topal'la Yemekteyiz Uygar Bey kimdir? 16 Eylül Yemekteyiz 'Uygar Ekmekçi' kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Yarışmaya nereden katılıyor? Kaç puanı aldı? İşte detaylar...

Zuhal Topal'la Yemekteyiz Uygar Ekmekçi Bey yeni haftanın yarışmacıları arasında yer alıyor. Dikkat çeken yarışmacılar arasında yer alan Uygar Bey kimdir? Uygar Ekmekçi kimdir, kaç yaşında, doğum tarihi kaç, nereli, mesleği nedir? Hakkındaki tüm bilgiler haberimizde...

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ YENİ HAFTA YARIŞMACILARI KİMLERDİR? (12-16 EYLÜL 2022)

Zuhal Topal'la Yemekteyiz yeni haftanın yarışmacıları şu şekilde:

1. gün yarışmacısı : Emre Bey

2. gün yarışmacısı : Seval Hanım

3. gün yarışmacısı : Jale Hanım

4. gün yarışmacısı : Bahar Hanım

5. gün yarışmacısı : Uygar Bey

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ UYGAR EKMEKÇİ KİMDİR?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz 12-16 Eylül yeni hafta yarışmacılarından birisi Uygar Bey (Uygar Ekmekçi) oldu.

Yemekteyiz'in bu haftaki yarışmacılarından olan Uygar Ekmekçi 31 yaşında, bekar ve aslen Ardahanlı'dır. Uygar Ekmekçi, sosyal medya fenomenidir. Uygar Ekmekçi yarışmaya İstanbul'dan katılıyor. Uygar Ekmekçi bu hafta, Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de 16 Eylül Cuma günü yarışacak. Haftanın 5. gün yani son gün yarışmacısıdır.