Zuhal Topal'la Yemekteyiz Turan Pervanlar kimdir? 13 Ekim Yemekteyiz 'Turan Pervanlar' kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Kaç puan aldı?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz yeni haftanın yarışmacıları kimlerdir merak ediliyor. Yeni haftanın 10 Ekim - 14 Ekim arası yarışmacılarından olan Turan Bey (Turan Pervanlar) kimdir merak edildi. Peki, Zuhal Topal'la Yemekteyiz Turan Bey kimdir? 13 Ekim Yemekteyiz 'Turan Pervanlar' kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Yarışmaya nereden katılıyor? Kaç puanı aldı? İşte detaylar...