Zuhal Topal'la Yemekteyiz Turan Pervanlar kimdir? 13 Ekim Yemekteyiz 'Turan Pervanlar' kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Kaç puan aldı?
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Zuhal Topal'la Yemekteyiz yeni haftanın yarışmacıları kimlerdir merak ediliyor. Yeni haftanın 10 Ekim - 14 Ekim arası yarışmacılarından olan Turan Bey (Turan Pervanlar) kimdir merak edildi. Peki, Zuhal Topal'la Yemekteyiz Turan Bey kimdir? 13 Ekim Yemekteyiz 'Turan Pervanlar' kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Yarışmaya nereden katılıyor? Kaç puanı aldı? İşte detaylar...
Zuhal Topal'la Yemekteyiz Turan Pervanlar Bey yeni haftanın yarışmacıları arasında yer alıyor. Dikkat çeken yarışmacılar arasında yer alan Turan Pervanlar kimdir? Turan Pervanlar kimdir, kaç yaşında, doğum tarihi kaç, nereli, mesleği nedir? Hakkındaki tüm bilgiler haberimizde...
ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ YENİ HAFTA YARIŞMACILARI KİMLERDİR? (10 - 14 EKİM 2022)
Zuhal Topal'la Yemekteyiz yeni haftanın yarışmacıları şu şekilde:
- 1. gün yarışmacısı : İlkay Hanım
- 2. gün yarışmacısı : Esen Hanım
- 3. gün yarışmacısı : Aleyna Hanım
- 4. gün yarışmacısı : Turan Bey
- 5. gün yarışmacısı : Hava Hanım
ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ TURAN PERVANLAR KİMDİR?
Zuhal Topal'la Yemekteyiz 10-14 Ekim yeni hafta yarışmacılarından birisi Turan Bey (Turan Pervanlar) oldu.
Yemekteyiz'in bu haftaki yarışmacılarından olan Turan Pervanlar aslen Trabzon Maçkalıdır. Restoran işletmecisi olan Turan Pervanlar yarışmaya Trabzon'dan katılıyor. Trabzon'da Hamsiköy'de yaşıyor. Turan Pervanlar Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de 13 Ekim Perşembe günü yarışacak. Haftanın dördüncü gün yarışmacısıdır.