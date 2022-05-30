Zuhal Topal'la Yemekteyiz Tuğçe Hanım kimdir? 2 Haziran Yemekteyiz 'Tuğçe Doğruel' kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Kaç puan aldı? - Haberler

Zuhal Topal'la Yemekteyiz Tuğçe Hanım yeni haftanın yarışmacıları arasında yer alıyor. Dikkat çeken yarışmacılar arasında yer alan Tuğçe Hanım kimdir? Tuğçe Doğruel kimdir, kaç yaşında, doğum tarihi kaç, nereli, mesleği nedir? Hakkındaki tüm bilgiler haberimizde...

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ YENİ HAFTA YARIŞMACILARI KİMLERDİR? (30 MAYIS - 3 HAZİRAN 2022)

Zuhal Topal'la Yemekteyiz yeni haftanın yarışmacıları şu şekilde:

1. gün yarışmacısı : Melike Hanım

2. gün yarışmacısı : Recep Bey

3. gün yarışmacısı : Yurdagül Hanım

4. gün yarışmacısı : Tuğçe Hanım

5. gün yarışmacısı : Ahmet Bey

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ TUĞÇE DOĞRUEL KİMDİR?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz 30 Mayıs - 3 Haziran yeni hafta yarışmacılarından birisi Tuğçe Hanım (Tuğçe Doğruel) oldu.

Yemekteyiz'in bu haftaki yarışmacılarından olan Tuğçe Doğruel 28 yaşındadır. Baba tarafı Erzurumlu ve anne tarafı Bursalı olan Tuğçe Doğruel doğma büyüme İstanbulludur. Sosyal medya hesaplarını da aktif olarak kullanan Tuğçe Doğruel, İnstagram hesabından komik video paylaşımları yapmaktadır. Tuğçe Doğruel oyunculuk yapıyor fakat son görevi muhabirlikti. Tuğçe Doğruel, Osman Yağmurdereli Sanat Akademisi'nde oyunculuk eğitimi almıştır.

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