Zuhal Topal'la Yemekteyiz Tuğba İçlek kimdir? 29 Eylül Yemekteyiz 'Tuğba İçlek' kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Kaç puan aldı?
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Zuhal Topal'la Yemekteyiz yeni haftanın yarışmacıları kimlerdir merak ediliyor. Yeni haftanın 26 Eylül - 30 Eylül arası yarışmacılarından olan Tuğba Hanım (Tuğba İçlek) kimdir merak edildi. Peki, Zuhal Topal'la Yemekteyiz Tuğba İçlek kimdir? 29 Eylül Yemekteyiz 'Tuğba İçlek' kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Yarışmaya nereden katılıyor? Kaç puanı aldı? İşte detaylar...
Zuhal Topal'la Yemekteyiz Tuğba İçlek Hanım yeni haftanın yarışmacıları arasında yer alıyor. Dikkat çeken yarışmacılar arasında yer alan Tuğba İçlek kimdir? Tuğba İçlek kimdir, kaç yaşında, doğum tarihi kaç, nereli, mesleği nedir? Hakkındaki tüm bilgiler haberimizde...
ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ YENİ HAFTA YARIŞMACILARI KİMLERDİR? (26-30 EYLÜL 2022)
Zuhal Topal'la Yemekteyiz yeni haftanın yarışmacıları şu şekilde:
1. gün yarışmacısı : Süleyman Bey
2. gün yarışmacısı : Melek Hanım
3. gün yarışmacısı : Reşat Bey
4. gün yarışmacısı : Tuğba Hanım
5. gün yarışmacısı : Muratcan Bey
ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ TUĞBA İÇLEK KİMDİR?
Zuhal Topal'la Yemekteyiz 26-30 Eylül yeni hafta yarışmacılarından birisi Tuğba Hanım (Tuğba İçlek) oldu.
Yemekteyiz'in bu haftaki yarışmacılarından olan Tuğba İçlek 28 yaşındadır ve yarışmaya İstanbul'dan katılmaktadır. Tuğba İçlek liseyi aşçılık üzerine okumuştur. Lisans eğitimini Süleyman Demirel Üniversitesi Aşçılık bölümünde tamamladı. İşletmeci Tuğba İçlek Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de 29 Eylül Perşembe günü yarışacak. Haftanın 4. gün yarışmacısıdır.