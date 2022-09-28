Zuhal Topal'la Yemekteyiz Tuğba İçlek kimdir? 29 Eylül Yemekteyiz 'Tuğba İçlek' kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Kaç puan aldı?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz yeni haftanın yarışmacıları kimlerdir merak ediliyor. Yeni haftanın 26 Eylül - 30 Eylül arası yarışmacılarından olan Tuğba Hanım (Tuğba İçlek) kimdir merak edildi. Peki, Zuhal Topal'la Yemekteyiz Tuğba İçlek kimdir? 29 Eylül Yemekteyiz 'Tuğba İçlek' kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Yarışmaya nereden katılıyor? Kaç puanı aldı? İşte detaylar...