Zuhal Topal'la Yemekteyiz Tolgacan Bey kimdir? 29 Haziran günü yarışan Tolgacan Doğaner Tireli kimdir, kaç yaşında, nereli, yarışmadan kaç puan aldı?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz programının yarışmacıları kimlerdir merak edildi. Merak edilen isimlerden birisi de dördüncü gün yarışmacısı Tolgacan Bey oldu. Peki, Zuhal Topal'la Yemekteyiz Tolgacan Bey kimdir? Tolgacan Bey kimdir, kaç yaşında, nereli, yarışmadan kaç puan aldı? İşte detaylar...

2017 tarihinde TV8'de yayınlanmaya başlayan Zuhal Topal'la Yemekteyiz ve Zuhal Topal'ın sunumuyla hafta içi her gün yayımlanmaya devam etmektedir. Zuhal Topal'la Yemekteyiz Tolgacan Bey kimdir? Tolgacan Doğaner Tireli kimdir, kaç yaşında, nereli, yarışmadan kaç puan aldı?

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ (26-30 HAZİRAN 2023) BU HAFTAKİ YARIŞMACILAR KİMLER?

Bu haftanın yarışmacıları:

1. gün yarışmacısı : Ezgi Hanım

2. gün yarışmacısı : Seyhan Hanım

3. gün yarışmacısı : Figen Hanım

4. gün yarışmacısı : Tolgacan Bey

5. gün yarışmacısı : Murat Bey

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ TOLGACAN BEY KİMDİR? KAÇ PUAN ALDI?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz yarışmasının bu haftaki dördüncü gün yarışmacısı Tolgacan Doğaner Tireli oldu. Tolgacan Bey 29 Haziran 2023 Perşembe günü yani haftanın 4. günü yarışacaktır. Tolgacan Bey henüz yarışmadığı için toplamda kaç puan aldı bilinmiyor. Yarışma günü aldığı puanı yazacağız.

Zuhal Topal'la Yemekteyiz Youtube kanalından edindiğimiz bilgilere göre Tolgacan Bey 26 yaşında ve aslen Manisalı'dır. Tolgacan Bey profesyonel dansçıdır.